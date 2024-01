Inter scatenata, pokerissimo al Monza e messaggio alla Juventus

Seconda vittoria consecutiva per l’Inter che manda un chiaro messaggio alla Juventus: prestazione maiuscola dei nerazzurri sul campo del Monza

I gol di Calhanoglu, Lautaro Martinez e Thuram consentono all’Inter di espugnare il campo del Monza, portandosi momentaneamente a +5 sul secondo posto in classifica occupato dalla Juventus.

L’Inter parte con le marce alte e dopo appena sette minuti di gioco crea una tripla occasione: Darmian serve Thuram che cicca la conclusione. Sul pallone vagante si fionda Dimarco la cui conclusione viene murata prima del tentativo di Mkhitaryan che spara alto. L’Inter continua a spingere e all’11’ di gioco si vede concedere un calcio di rigore per un tocco di mano di Gagliardini su un colpo di testa di Lautaro Martinez. Dal dischetto va Calhanoglu che non sbaglia, spiazzando Sorrentino.

Passano appena due minuti e l’Inter trova anche il raddoppio: a segno Lautaro Martinez al termine di una bellissima azione avviata da De Vrij che innesca Mkhitaryan il quale allarga per Dimarco il cui traversone è perfetto per l’argentino che in estirada confezione il 2-0 nerazzurro.

Monza-Inter: highlights, tabellino e classifica

Ritmi più blandi nella ripresa, ma Inter in totale controllo: prima la pesante ammonizione, poi la doppietta per Hakan Calhonglu che – servito di tacco da Thuram – batte e trasforma un calcio di rigore in movimento. Il Monza non si dà per vinto e al 68′ si rimette in partita con un calcio di rigore trasformato da Pessina dopo il fallo di Darmian ai danni di Dany Mota. Un episodio che sveglia l’Inter che all’83’ trova un altro calcio di rigore: Akpa Akpro atterra Frattesi in area, dal dischetto questa volta va Lautaro Martinez che non sbaglia, rispondendo alla doppietta di Calhanoglu. E nel finale c’è spazio anche per il gol di Thuram che riceve da Mkhitaryan e mette a sedere Caldirola prima di depositare in porta il pallone del 5-1.

MONZA-INTER 1-5

12′ rig. e 60′ Calhanoglu, 14′ e 84′ rig. Lautaro Martinez, 68′ rig. Pessina, 88′ Thuram

CLASSIFICA SERIE A: Inter 51*, Juventus 46, Milan 39, Fiorentina 33, Bologna 32, Napoli 31*, Atalanta 30, Lazio 30, Roma 29, Torino 28*, Monza 25*, Genoa 22*, Lecce 21, Sassuolo 19, Frosinone 17, Udinese 17, Verona 20*, Cagliari 15, Empoli 13*, Salernitana 12*

*una partita in più

A breve saranno disponibili gli highlights della partita