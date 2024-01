Il grande ex porta via Thuram: offerta irrifiutabile per l’Inter

Protagonista di una prima parte di stagione importante, Marcus Thuram potrebbe diventare oggetto del desiderio di una big europea. Allarme Inter

Non gli è servito molto tempo per calarsi egregiamente nella nuova realtà. Acquisto a sorpresa della scorsa sessione estiva di calciomercato, Marcus Thuram è stata una delle note più liete della prima metà di stagione dell’Inter.

Il tandem con Lautaro Martinez è letteralmente un marchio di fabbrica. L’attaccante francese, a suo agio soprattutto quando agisce al fianco del “Toro”, ha impreziosito le sue prestazioni con assist e gol di pregevole fattura. Pedina inamovibile dello scacchiere nerazzurro, sorprende fino ad un certo punto che Marcus Thuram sia rapidamente finito al centro di vorticose dinamiche di mercato. Dopo essere atterrato a Milano a costo zero, la valutazione dell’asso transalpino si attesta già sui 60 milioni di euro ma è destinato a crescere in modo inesorabile. Legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2028, il figlio d’arte potrebbe far gola a diverse big europee.

Calciomercato Inter, possibile occasione Thuram-Real Madrid: il ruolo di Benzema

A tal proposito, occhio ai movimenti in casa Real Madrid. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Carlo Ancelotti, le Merengues stanno programmando le prossime strategie di mercato per rinforzare il proprio scacchiere offensivo. Il primo nome nella lista dei desideri, come noto, è quello di Kylian Mbappé.

Il campione francese potrebbe scrivere la parola fine alla sua avventura all’ombra della Tour Eiffel qualora non dovesse riuscire a trovare l’accordo con il Psg per un nuovo rinnovo di contratto. La partita, però, è ancora molto aperta e non sono esclusi colpi di scena. Ecco perché il Real Madrid potrebbe cominciare a cautelarsi per non farsi trovare impreparato e programmare con largo anticipo le eventuali alternative a Mbappé.

Secondo quanto evidenziato da interlive.it, un profilo spendibile in ottica Real potrebbe essere proprio quello di Marcus Thuram. A tal proposito, occhio al legame che unisce l’attaccante dell’Inter a Karim Benzema. Thuram, infatti, non hai nascosto di essersi affidato in passato ai preziosi consigli dell’ex attaccante del Real Madrid, rimasto in buoni rapporti con i Blancos. Stando così le cose, non è un’ipotesi inverosimile pensare che Benzema possa “consigliare” alla sua ex squadra l’acquisto di Thuram. Ad ogni modo i nerazzurri puntano forte sul loro gioiello. Ragion per cui, eventualmente, servirebbe un’offerta da far tremare i polsi per strappare ad Inzaghi il suo attaccante. Proposta che, almeno fino a questo momento, non si è mai materializzata.