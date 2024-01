Danni alla struttura dello stadio: prima la sanzione, poi si ribalta tutto

Risposta ufficiale al comunicato: “Autodenuncia a pagamento della multa. La correttezza prima di tutto”

Danni alla struttura dello stadio, sedia e porta rotta. Immediata la sanzione al club, ma un nuovo comunicato ufficiale ribalta tutto.

A seguito di Oriolo-Pianoscarano, match di prima categoria Girone A-Lazio terminato 4-1 per gli ospiti, era stata comminata una ammenda di 100 euro ai padroni di casa per alcuni danni nello spogliatoio ospite.

Oggi, però, il Pianoscarano ha diramato una nota in cui si assume tutte le responsabilità per quanto è accaduto alla struttura dell’impianto dell’Oriolo calcio.

Ecco il comunicato del Pianoscarano:

“In riferimento al comunicato n. 214, con il quale veniva erroneamente comminata una multa di 100 euro alla società Oriolo Calcio per alcuni danni nello spogliatoio ospite, si comunica quanto segue: la società G.S.D. Pianoscarano si assume tutte le responsabilità di quanto accaduto nella partita Oriolo-Pianoscarano valevole per il campionato di Prima categoria, ma ci tiene a precisare che non si tratta sicuramente di atti vandalici, ma di poca attenzione“.

“Crediamo che possa capitare che si rompa la zampa di una sedia di plastica e che si possa piegare una porta di lamiera se chiusa con non troppa delicatezza – spiega il club viterbese – Fatta questa doverosa precisazione, ci scusiamo pubblicamente con l’Oriolo per quanto successo e nella giornata di domani la nostra segreteria provvederà ad inviare la comunicazione al Comitato Regionale con l’autodenuncia e per provvedere al pagamento della multa. La correttezza prima di tutto”, conclude la nota.