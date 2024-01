“Al Real Madrid per 100 milioni”: Inter avvisata in diretta

Il calciatore nerazzurro è diventato l’uomo del momento nelle ultime settimane con le sue prestazioni

Sarà il Monza di Raffaele Palladino il primo ostacolo del girone di ritorno dell’Inter nella scalata verso lo scudetto. Una formazione ricca di talento e di tanti ex nerazzurri del calibro di D’Ambrosio, Gagliardini e soprattutto Valentin Carboni. Il classe 2005, infatti, è stato girato la scorsa estate ai brianzoli in prestito secco e a fine stagione farà rientro ad Appiano Gentile.

Insieme a Kenan Yildiz della Juventus, Carboni si sta facendo notare come uno dei migliori prospetti nati nel 2005 del nostro campionato. Approdato in maglia interista nel 2020 dopo qualche anno trascorso nelle giovanili del Catania, il trequartista argentino può ambire a diventare un calciatore davvero importante sia per l’Inter che per la Nazionale albiceleste. Delle sue origini si è discusso in diretta su TV Play insieme a l’uomo che lo ha scoperto in tenera età, il procuratore Luca Nigriello.

L’agente Fifa che ha seguito passo dopo passo la crescita di Carboni, ha descritto un ragazzo dal grande potenziale non solo tecnico ma anche tattico: “Per me Valentin potrebbe anche fare la mezz’ala, ha gamba penso che sia uno dei prossimi top giocatori al mondo. L’ho visto quando giocavano nei Pulcini del San Lorenzo, faceva il centrocampista e avanzava verso la porta come un trequartista”.

L’Inter si gode Carboni, l’agente: “Calciatore da 100 milioni”

Pazzo delle sue qualità, Nigriello ha prospettato per l’argentino un futuro luminoso a livello mondiale.

Per l’agente, infatti, Valentin Carboni potrebbe diventare in pochi anni tra i più forti al mondo: “Quando l’ho portato a Catania che c’era il presidente Lo Monaco, ricordo che eravamo io e il papà quando vide il video all’inizio era scettico, poi si è sciolto e parlavamo del ruolo e già si pensava che poteva essere una grande mezz’ala. Può diventare un giocatore da 100 milioni e da Real Madrid”.

Infine, Nigriello ha svelato un retroscena sul suo approdo in Italia: “Prima di portare Valentin al Catania, dove ho approfittato che il papà aveva giocato lì, l’avevo proposto anche al Napoli che però ha bocciato l’idea di portare tutta la famiglia in Italia perché non è facile strapparli dall’Argentina. Ho parlato anche col Milan, ma alla fine l’Inter è stata quella che ha accelerato le cose e ha preso il ragazzo”.