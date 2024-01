Retroscena Lazzari: “Gli ho detto di andare alla Juve”

Sorride la metĂ biancoceleste di Roma dopo l’ultimo derby vinto in Coppa Italia. Intanto arriva un annuncio su un calciatore della LazioÂ

Semifinali di Coppa Italia raggiunte per la Lazio, che in settimana grazie ad un calcio di rigore di Zaccagni ha battuto di misura la Roma in un derby chiuso ancora una volta con non poche tensioni.

Una sfida analizzata nel dettaglio da Angelo Di Livio ai microfoni di Tv Play in diretta Twitch: “Ha vinto la squadra che ha fatto qualcosa in piĂą, visto che la Roma ha fatto il primo tiro all’85’. La Lazio è una squadra piĂą organizzata. La Roma mi ha deluso tantissimo, così come Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, non riesce a capire l’atteggiamento che deve avere la sua squadra. Vedendo la gara di ieri, la prestazione contro l’Atalanta è stata solo un caso. La Lazio è allenata meglio, ha un’idea. C’è un problema serio nella Roma”.

Tra i protagonisti del derby, per i 67 minuti in cui è rimasto in campo, anche Manuel Lazzari, laterale di spinta della Lazio che ha un contratto lungo fino al 2027 in virtĂą del rinnovo arrivato a novembre 2022. Proprio dell’esterno biancoceleste ha parlato lo stesso Di Livio dicendo: “Prima del suo rinnovo con la Lazio, gli ho detto di firmare per la Juve (ride, ndr). Lazzari è davvero forte”.