Niente Milan-Roma, si cambia: c’è il comunicato UFFICIALE

Comunicata la sostituzione. Non ci sarà a San Siro per Milan-Roma, match valevole per la prima giornata di ritorno di Serie A

Sono giorni caldi per il mondo arbitrale. Dopo il weekend di polemiche legate soprattutto alla sfida tra Inter e Verona, si è tornati a discutere anche in occasione dei match di Coppa Italia, Lazio-Roma e Milan-Atalanta.

Le ultime direzioni delle partite dei Quarti di finale non hanno convinto i rossoneri e i giallorossi, che domenica si troveranno di fronte a San Siro, per la ventesima giornata di Serie A. Una sfida delicata sia per Stefano Pioli che per Jose Mourinho, che devono zittire le critiche ancora una volta, dopo i ko in Coppa Italia.

C’era attesa anche per conoscere l’arbitro, chiamato a dirigere il match: nelle scorse ore è arrivata la decisione di affidare la partita a Guida, con Bervigli e Cecconi suoi assistenti. Al Var Mazzoleni, all’Avar La Penna.

Milan-Roma, cambia il IV Uomo del match

Proprio pochi minuti fa, l’AIA, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato, inoltre, una variazione: il Quarto Ufficiale per la gara non sarà più Rosario Abisso, bensì Juan Luca Sacchi.

MILAN – ROMA Domenica 14/01 h. 20.45

GUIDA

BERCIGLI – CECCONI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LA PENNA