Napoli, addio a Samardzic: il colpo arriva dalla Premier

Il mercato del Napoli prende quota. Dopo l’acquisto di Mazzocchi dalla Salernitana i club campioni d’Italia stanno per chiudere un’altra operazione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva promesso un mercato di spessore per rinforzare la rosa e tentare così di uscire da una crisi che sembra non avere fine. E il patron dei campioni d’Italia sta mantenendo la parola data: dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi dalla Salernitana, esterno destro seguito a lungo anche da altri club di primo piano, un secondo colpo in entrata sta per essere chiuso per la gioia di Walter Mazzarri.

Negli ultimi giorni De Laurentiis in persona ha tenuto i fili della trattativa con l’Udinese per il giovane trequartista serbo Lazar Samardzic, oggetto del desiderio delle grandi del nostro campionato: in momenti e con tempistiche diverse l’Inter e la Juventus hanno accarezzato la possibilità di strappare il talento bianconero alla concorrenza senza riuscire però a concretizzare. Sembrava che il Napoli avesse le carte in regola per andare a dama, alla luce di un discorso ben avviato sia con il club friulano che con l’entourage del giocatore.

Napoli, Samardzic salta: il nuovo trequartista è un ex gioiello del Sassuolo

Anche gli azzurri però hanno trovato problemi a chiudere l’affare, così da spingere De Laurentiis a virare su un cosiddetto ‘piano B’. Si è così materializzata un’opzione maturata proprio in questi ultimi giorni, l’ex trequartista ivoriano del Sassuolo Junior Traoré. Ventiquattro anni da compiere a febbraio, un anno fa fu acquistato dagli inglesi del Bournemouth per circa 30 milioni di euro. Per una serie di ragioni, legate soprattutto a contrattempi di natura fisica, Traoré non ha potuto esprimere tutte le sue qualità, ma ora il Napoli ha deciso di riportarlo in Italia.

In base alle ultime notizie, gli azzurri hanno trovato l’intesa con il Bournemouth sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro: in caso di mancato riscatto del giocatore, il Napoli dovrà pagare una determinata cifra per il prestito ottenuto fino a giugno. Traoré, che più di un mese fa ha contratto la malaria, sosterrà le consuete visite mediche la prossima settimana.