Juve, Samardzic è il jolly che serve a centrocampo: tutte le soluzioni tattiche per Allegri

Il mercato di gennaio della Juventus si accende, il nome calco in entrata è quello di Lazar Samardzic. Il serbo in estate è stato a mezzo passo dall’Inter. E adesso è l’oggetto più pregiato della sessione invernale, con la Juventus che è tornata forte sul giocatore, a discapito del Napoli

Giocatore tecnico e di fantasia, può ricoprire la grande parte delle posizioni del centrocampo. Nella Juventus di Max Allegri, però, dove potrebbe essere impiegato il serbo classe 2002?

Lazar Samardzic non è mai uscito dai radar della Juventus. In estate il serbo era stato vicinissimo all’Inter, ma poi non se ne fece nulla, ma che il serbo piacesse anche alla ‘Vecchia Signora’ non era un mistero. E che a gennaio le acque potevano tornare a muoversi tumultuosamente intorno al talentuoso centrocampista dell’Udinese era facilmente ipotizzabile.

Dopo il flirt con l’Inter, in corsa per il numero 24 sono rimaste Juventus e Napoli. A causa di una prima parte di stagione ben al di sotto delle aspettative, i partenopei hanno messo il serbo in cima alla lista dei desideri. Il centrocampista però vuole la Juventus e non ci sente, nonostante il Napoli stia ribattendo colpo su colpo, per non farsi sfuggire una pedina che ritiene fondamentale per dare il cambio di passo ad un’annata per ora nefasta. Il giocatore è amico di Vlahovic e Yildiz ed è stuzzicato dal vestire – un altro – bianconero. A livello ambientale, a Udine qualcosa si è rotto dopo la querele estiva con l’Inter e il centrocampista avrebbe intenzione di lasciare il Friuli già in questa sessione. In maglia bianconera della Juventus, però, in che modo si collocherebbe nello scacchiere di Max Allegri?

Calciomercato Juventus: dove può giocare Samardzic nel centrocampo di Allegri? Tutte le soluzioni tattiche

Il duello a distanza tra Juventus e Napoli è in corso, ma il giocatore ha un accordo con la Juve da tempo e Allegri gradirebbe l’inserimento di un innesto di qualità. Da capire dove può esprimersi al meglio nella mediana bianconera.

Lazar Samardzic è un centrocampista e all’occorrenza trequartista. Classe 2002, nato a Berlino da famiglia serba, difende i colori del suo paese d’origine. Piede preferito? Quello sinistro. Nonostante ciò, sulla mediana dell’Udinese, è stato spesso impiegato come mezzala destra. E’ abituato a giocare nel centrocampo a tre, al ‘Bluenergy Stadium’ la formazione friulana gioca con il modulo della Juventus, il 3-5-2. Se nel centrosinistra il titolare è Adrien Rabiot, a destra ad oggi la pedina è Weston McKennie. La capacità però di Lazar di giocare dal lato destro, seppur mancino, permetterebbe ad Allegri di avere una soluzione importante in più.

Il serbo, proprio per questa sua caratteristica, può essere anche impiegato nel centro-sinistra, in luogo del centrocampista francese. E all’occorrenza, anche nella zona più centrale, anche se Allegri predilige giocatori più fisici. Con un cambio di modulo, Samardzic può essere il centrocampista più avanzato, in appoggio alle punte. Dotato di grande qualità, quando impiegato come mezzala a destra tende a rientrare sul suo piede per poi accendersi. Non è nuovo a serpentine nello stretto e tiri dalla precisione chirurgica. Pur essendo mancino, non disdegna la conclusione con l’altro piede, fattore che lo rende estremamente pericoloso dal limite dell’area. In questa Juventus, insomma, potrebbe giocare in tutte e tre le zone della mediana, con la soluzione di “vertice basso” come opzione meno praticabile, per via della scarsa vena difensiva del classe 2002.

Non sarebbe strano vederlo anche nei due davanti, come collante tra centrocampo e attacco, in un ipotetico 3-5-1-1. Massimiliano Allegri in quel ruolo, per emergenza e all’occorrenza, ha impiegato Fabio Miretti e, più indietro nel tempo, anche Claudio Marchisio. Entrambi centrocampisti estremamente tecnici.