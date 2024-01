Inter-Verona, ecco l’audio del VAR: “Ma fischia, porca tr..a!”

Non finiscono mai le polemiche su Inter-Verona dello scorso fine settimana. Spunta l’audio dal Var: ecco cosa è successo

Inter-Verona dello scorso weekend di Serie A è terminata con la vittoria sofferta e chiacchierata dei nerazzurri. Un successo che ha scatenato però enormi polemiche in particolare per un episodio risultato poi decisivo.

A far discutere era stato in particolare l’episodio che ha visto coinvolti Bastoni e Duda a margine dell’azione che ha poi portato al gol di Frattesi, risultato poi determinante. Un contatto del difensore interista nei confronti del centrocampista veronese non ravvisato dall’arbitro Fabbri e passato sottotraccia anche nel giudizio del Var. Dopo la polemica legata al labiale del direttore di gara (“Si alza e mi guarda”), oggi è arrivato anche l’audio della sala Var al momento della valutazione.

È stato reso noto un filmato in cui si sente chiaramente l’intera vicenda nella valutazione tra Var e direttore di gara. Inizialmente si sente da Nasca “Fischia, fischia, ma fischia santo cielo… porca t***a”, in merito all’uomo a terra. In seguito il focus si sposta sulle varie angolazioni e posizioni per valutare eventuali fuorigioco mentre nel frattempo si sente Fabbri spiegare “Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia”.

A quel punto in una concitata valutazione finale dell’episodio dalla sala Var si chiude confermando la rete: “Michael sono Gigi, gol regolare, gol regolare”.