Inter, il centrocampista verso l’Inghilterra: la conferma prima della Supercoppa

L’Inter potrebbe far partire un proprio centrocampista verso l’Inghilterra nei prossimi giorni: arriva un’importantissima conferma prima della Supercoppa Italiana

Il calciomercato di gennaio è entrato nel vivo e anche l’Inter vuole esserne protagonista. Dopo il colpo in entrata Buchanan, i nerazzurri stanno spingendo fortemente per trovare un accordo con Zielinski per l’estate, ma starebbero pensando anche a degli affari in uscita.

La rosa lunga è uno dei grandi pregi della squadra allenata da Simone Inzaghi, in piena corsa per vincere lo Scudetto, impegnata in Supercoppa Italiana, con la semifinale fissata per il 19 gennaio, e qualificata per gli ottavi di Champions League. Riuscire, però a sfoltire gli esuberi è altrettanto un aspetto importante per il prosieguo della stagione.

Provare a risparmiare potrebbe rivelarsi decisivo anche in vista di potenziali acquisti futuri, specie se si tratta di liberare qualche ingaggio di giocatori considerati fuori rosa. A pochi giorni dalla sfida di Supercoppa contro la Lazio, l’Inter potrebbe quindi far partire un proprio centrocampista verso l’Inghilterra.

Inter, l’addio verso la Premier: arriva la conferma dal tecnico

A dare conferma a quanto già anticipato sulle pagine di Calciomercato.it negli scorsi giorni, ci ha pensato il tecnico del Leicester Enzo Maresca, che ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, alla vigilia della trasferta contro il Coventry. Le Foxes stanno dominando la Championship con un vantaggio di 10 punti sull’Ipswich, ma hanno intenzione di rinforzarsi ancora.

Lo stesso Maresca ha infatti dichiarato che: “Se sei forte e puoi diventare ancora più forte è meglio”. Proprio in questo caso entrerebbe in gioco anche l’Inter, perché il tecnico del club inglese ha infatti parlato di Stefano Sensi, giocatore attenzionato dall’inizio del mercato.

In conferenza ha infatti aggiunto: “L’unica cosa che posso dire su Sensi è che è un giocatore che conosco e che mi piace molto. Al momento, però, non siamo autorizzati a fare qualcosa. Dobbiamo prima vendere per poi comprare“. Dichiarazioni esplicite quelle di Maresca che ha fatto intendere di voler puntare sul giocatore in uscita dall’Inter, ma che serviranno delle cessioni prima di procedere.

Per Sensi, i nerazzurri chiedono 5 milioni di euro e non si esclude che il Leicester riesca a chiudere a titolo definitivo l’operazione. Il direttore Marotta dovrà però pazientare ancora prima di riuscire a portare a termine un affare potenzialmente vantaggioso per le casse del club.