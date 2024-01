Di Francesco: “Il campionato è una questione tra Juve e Inter, ma i bianconeri hanno un vantaggio”

Al termine del quarto di finale contro la Juventus ha parlato Eusebio Di Francesco, allenatore dei ciociari. Toccando temi legati alla propria squadra ma non solo. Il Frosinone chiude la sua avventura in coppa dopo un percorso storico e avendo eliminato il Napoli

Di Francesco però parla anche della corsa Scudetto, indicando Inter e Juve come le favorite. Queste le sue parole in conferenza stampa.

Termina a Torino il percorso del Frosinone, che ha però eliminato nel turno precedente il Napoli. L’allenatore dei ciociari Eusebio Di Francesco, pur non essendo contento, spiega: “Faccio innanzitutto i complimenti e ringrazio i tifosi che sono venuti qui. Oggi è stata una serata difficile in uno stadio difficile. Sono contento della reazione della squadra, con le armi che abbiamo. Abbiamo sbagliato e i nostri errori hanno aiutato una squadra che è già grande”

Il mister giallo-azzurro, incalzato dai giornalisti, risponde alla domanda da su Lusuardi, in crescita: “Lusuardi sta migliorando molto e sta facendo bene. In Brasile giocava nelle giovanili, deve migliorare su alcuni posizionamenti”. E’ apparso un Frosinone meno preciso, un po’ in calo nelle ultime settimane: “Errori? Serve lavoro e maggiore attenzione. Miglioreremo attraverso gli allenamenti”.

Sulla corsa Scudetto, Di Francesco spiega: “Il campionato è una cosa tra Inter e Juve. Credo che la Juve abbia un vantaggio dal punto di vista degli impegni. Sono in questo momento al 50 e 50”.