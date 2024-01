Classifica ribaltata, norme violate: nuova penalizzazione

La penalizzazione è ormai soltanto questione di giorni: le regole sono state violate, la detrazione di punti è quasi certa

La classifica potrebbe essere riscritta nei prossimi giorni quando dovrebbero essere annunciate le infrazioni alle normative e le conseguenti penalizzazioni.

Aria tesa in Premier League dove si vivono giorni concitati per il Fair Play finanziario. La nuova normativa introdotta nel campionato inglese ha tempi stringenti e già prestabiliti. Entro il 31 dicembre tutti i 20 club dovevano presentare le relazioni economiche aggiornate, mentre le eventuali violazioni del FFP saranno annunciate entro il 14 gennaio.

Pochi giorni ancora e i 20 club sapranno se dovranno iniziare una battaglia giudiziaria per evitare conseguenze in ambito sportivo oppure no. Sanzioni già quasi decise, stando a quanto riferisce ‘Football Insider’, per il Wolverhampton che non riuscirà a rientrare nei limiti di indebitamento fissati dalla Premier League.

Le norme, infatti, impongono un limite di perdite fissato a 105 milioni di sterline in tre anni: superare tale limite significa andare incontro a penalizzazione come accaduto all’Everton. Il prossimo club a pagare dazio dovrebbero essere proprio i Wolves, vista la situazione finanziaria.

Premier League, altra penalizzazione: i dettagli

Il Wolverhampton, infatti, nel 2021/2022 ha presentato una perdita netta pari a 46,1 milioni di sterline, mentre nel mercato 2022/2023 hanno speso ben 152 milioni di sterline. Cifre che rendono complicato restare all’interno del limite anche perché, stando alla stessa fonte, il ricavato della vendita di Nunes al Manchester City (circa 53 milioni di sterline) non dovrebbe essere conteggiato, in quanto la cessione è arrivata oltre la data limite prestabilita.

Un problema che potrebbe portare a conseguenze nefaste per i Wolves: ‘Football Insider’ parla di una penalizzazione molto vicina che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Una sanzione che potrebbe riguardare anche il Nottingham Forest, altra compagine alle prese con le norme del FFP: i giorni della verità stanno per arrivare e in Premier si preannuncia un vero terremoto.