Affare in prestito: Kean vicino alla firma in rossonero

La situazione nell’attacco della Juventus inizia a farsi molto affollata. Moise Kean rischia di vedere ridotto al lumicino il suo spazio tra i vari Vlahovic, Milik, Yildiz e Chiesa. Le ultime

La Juventus prosegue la sua scia positiva vincendo e convincendo anche in Coppa Italia contro il Frosinone. Grandi protagonisti Arek Milik, autore di una tripletta e l’ormai consueto Kenan Yildiz.

Quattro gol in due per gli attaccanti di serata di Allegri, che con la verve ritrovata di quasi tutti si ritrova per le mani un reparto sovraffollato di interpreti che potrebbe quindi andare ad incidere sul destino di Moise Kean, che di recente è stato accostato a Fiorentina e Monza. Sole 12 presenze senza neanche un gol per l’attaccante italiano, finito ormai sullo sfondo delle gerarchie interne della Juventus, che anche dal punto di vista del futuro si guarda attorno.

Con Vlahovic, l’exploit di Milik e la crescita di Yildiz, Kean è sempre più lontano dalla Juve. Le voci quindi si intensificano per ciò che concerne un futuro altrove in Italia, ma non vanno escluse possibili piste estere. Ce n’è una in particolare a tinte rossonere.

Calciomercato Juventus, Kean può finire in rossonero: nel mirino del Rennes

In Francia c’è una società in particolare a caccia di rinforzi praticamente in ogni reparto. Si tratta del Rennes, che secondo quanto riferito da ‘Ouest-France’ avrebbe messo nel mirino anche lo stesso Moise Kean.

La fonte transalpina sottolinea come la priorità sia un attaccante potente anche se viene considerato anche un laterale. Su quest’ultima posizione è circolato il nome del gabonese Denis Bouanga, idea però non del tutto attuale. Ecco quindi che potrebbe divenire seria la pista che porta a Moise Kean visto che si tratta di un profilo che si sposerebbe con le qualità ricercate dai francesi.

La possibilità di prenderlo in prestito potrebbe quindi fare gola al Rennes, che qualora dovesse affondare definitivamente di fatto consentirebbe all’italiano di vivere una seconda avventura in Ligue 1 dopo quella molto positiva al PSG di qualche anno fa.