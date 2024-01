Juve, la tripletta di Milik allontana Kean dal bianconero

All’Allianz Stadium è tempo di Coppa Italia. A Torino si affrontano Juventus e Frosinone per i quarti di finale della coppa nazionale. Partita non a ritmi alti, che vede la ‘Signora’ chiudere la prima frazione in vantaggio di due reti. Entrambe segnate da Arkadiusz Milik, che si ripete in avvio di ripresa

Il protagonista della serata è il polacco, che risponde presente alla chiamata di Allegri. E con un Milik così, la Juventus può seriamente pensare di fare a meno di Moise Kean.

Non tutto esaurito, ma quasi, all’Allianz Stadium, per accompagnare la banda di Max Allegri – che fa 400 sulla panchina bianconera – al raggiungimento della seminale di Coppa Italia, contro la Lazio. Freddo e ritmo non alto in quel di Torino, con la Juve che però non rischia quasi nulla e amministra la gara.

In avvio è Fabio Miretti con una bella incursione a procurarsi il rigore. Sul dischetto, va Arek Milik, che non sbaglia. Saltello e gol, Cerofolini battuto: 1-0 per la Juventus. La partita del polacco viaggio di fiammate, ma Milik c’è. Cerca la palla, si abbassa, e agisce anche bene di sponda. Sul finale di tempo, poi, il raddoppio.

Lo stesso Milik apre con un grande arcobaleno, cambiando fascia. McKennie si supera tra controllo e palla dentro, che riceve il polacco per chiudere il triangolo. Sto e gol: 2-0, un Milik in grande spolvero. In apertura di ripresa è bravo a cogliere l’opportunità pie il 3-0.

Calciomercato Juventus, un buon Milik spinge Kean lontano dalla ‘Signora’

Allegri può contare su un buon pacchetto offensivo e la prestazione e di Milik dà le garanzie giste per poter pensare a un addio di Kean in questa finestra di mercato.

La coppia Yildiz-Milik, quella ‘di riserva’ funziona. Il turco è in grande forma e gioca con personalità. Il polacco si fa trovare pronto e indirizza la Juve verso la qualificazione. Un rigore, un gol di cui è anche autore della stessa azione e la sensazione di essere lui la punta di backup dei bianconeri.

Con queste prestazioni e la crescita di Yildiz, Moise Kean è sempre più lontano dalla Juve. Il 2000 a livello realizzativo è fermo al palo e ora è anche fermo causa stop per problema alla tibia. Le voci su Monza e sopratutto Fiorentina sono forti e con un Milik così, Kean scivola al quinto posto nelle gerarchie. Per strappare il pass per gli europei servono gol e minuti e forse non c’è spazio in questa Juve per Moise. Il calciatore sta valutando le offerte, con la Viola in cima alla lista delle pretendenti.