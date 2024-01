Spintoni all’arbitro e sconfitta a tavolino: cambia l’1-2 del campo

Spintoni all’arbitro e partita persa a tavolino: la decisione del giudice sportivo cambia il risultato del campo

Ribaltato il risultato del campo. Sempre più spesso si assistono a decisioni nelle aule di giustizia sportiva che vanno ad incidere su quello che è poi il risultato sul terreno di gioco. Lo scorso anno lo abbiamo visto al vertice del calcio italiano con il caso Juventus che per mesi ha animato le cronache sportive e che ha portato poi i bianconeri fuori da tutte le competizioni internazionali.

Ma succede, e molto più spesso, anche nelle serie inferiori dove le stangate del giudice sportivo sono praticamente all’ordine del giorno. Non passa settimana senza un verdetto deciso a tavolino e anche questa settimana non fa eccezione. Siamo nel Girone F del campionato di Seconda Categoria delle Marche, il match è quello tra Abbadiense e Sarnano: il campo stava premiando la squadra ospite che al 10′ del secondo tempo era in vantaggio per due reti ad una.

La partita non è però mai arrivata a compimento visto che l’arbitro è stata costretta ad interromperla per quanto accaduto sul terreno di gioco ai suoi danni.

Seconda categoria, arbitro spintonato: sconfitta a tavolino

Stando a quanto si legge sul comunicato del giudice sportivo, il direttore di gara non ha potuto far altro che sospendere il match visto l’aggressione subita da parte di alcune persone (dirigenti e calciatori non identificati) della squadra padrona di casa.

Tesserati dell’Abbadiense, infatti, hanno iniziato a spintonare ripetutamente l’arbitro, tanto da fargli perdere l’equilibrio, con il fischietto che si è visto costretto a rifugiarsi negli spogliatoi, sospendendo il match. Lo stesso direttore di gara è stato poi obbligato a chiamare le forze dell’ordine che lo hanno scortato alla propria auto.

Per questo motivo, il giudice sportivo ha deciso di sanzionare l’Abbadiense con una multa di 350 euro e soprattutto con la sconfitta a tavolino per 0-3. Così il Sarnano si è visto assegnare i tre punti che stava maturando sul campo prima dell’interruzione del match.