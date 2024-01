Samardzic alla Juventus: “Sono già a Torino”

E’ una battaglia colpo su colpo tra Juventus e Napoli per il centrocampista serbo di proprietà dell’Udinese

Sono giorni bollenti per quanto riguarda il futuro di uno dei calciatori più discussi del campionato italiano. Lazar Samardzic, dopo essere stato a pochissimi centimetri dal diventare un nuovo calciatore delll’Inter la scorsa estate, si trova adesso un un vero e proprio bivio tra due grandi come Juventus e Napoli.

L’affare tra il club di Aurelio De Laurentiis e il centrocampista di proprietà dell’Udinese, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi su Calciomercato.it, ha subito una frenata per via di alcuni nodi legati al contratto del ragazzo con gli azzurri. Un rallentamento che ha favorito l’inserimento della Juventus, da mesi sulle tracce di Samardzic. Anche per questa ragione, il club bianconero ha stoppato l’affare Kalvin Phillips negli ultimi giorni e sta cercando di mettere a segno delle uscite così da poter dirottare tutte le proprie energie sul classe 2002.

Trattativa che, secondo quanto riferito da Luca Momblano su ‘Juventibus’, si starebbe accendendo in queste ore. Il giornalista ha infatti annunciato che l’Udinese starebbe accelerando la cessione del centrocampista serbo proprio ai bianconeri, con un blitz a sorpresa a Torino. Queste le sue parole: “Una delegazione dell’Udinese in direzione Torino per provare a chiudere Samardzic subito. Notizia fonte Udinese”.