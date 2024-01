Pioli e Mou, sfida delle delusioni: la sconfitta può essere fatale

Domenica sera Pioli e Mourinho si scontreranno, dopo un’altra delusione in Coppa Italia: la sconfitta può essere fatale

Le stagioni di Milan e Roma stanno procedendo ben al di sotto delle aspettative create in estate. I rossoneri avevano iniziano bene in campionato, dimostrando che i giocatori arrivati in estate potevano essere molto utili alla causa e la squadra poteva essere competitiva per lo scudetto. Nella Capitale, invece, nonostante l’arrivo di Romelu Lukaku, è sembrato sempre mancare qualcosa per il salto di qualità definitivo.

Ieri sera, poi, entrambe le squadre sono state eliminate anche dalla Coppa Italia. La Roma con una sconfitta che fa ancora più male, essendo arrivata nel derby contro la Lazio, e i malumori del Milan ancora più accentuati perché è la seconda eliminazione stagionale dopo quella in Champions League. Domenica sera le due compagini si affronteranno a San Siro, in quello che si preannuncia un big match infuocato per motivazioni e possibili risvolti sulle rispettive panchine.

Domenica c’è Milan-Roma: Pioli e Mourinho si giocano le panchine

Gli osservati speciali del big match di domenica sera tra Milan e Roma saranno i due allenatori, che continuano ad essere al centro delle polemiche e delle critiche di stampa e addetti ai lavori.

In campionato i rossoneri, nonostante non siano più in corsa per lo scudetto, non stanno fallendo l’obiettivo minimo stagionale e la qualificazione alla prossima Champions League non sembra essere in dubbio al momento. Eppure la delusione per la stagione che sta disputando il club meneghino si fa sempre più forte, così la permanenza del tecnico emiliano in estate appare davvero complicata. In caso di un’eventuale sconfitta interna contro la Roma domenica sera, poi, il Milan metterebbe in discussione anche la qualificazione alla prossima Champions e la panchina di Pioli potrebbe anche saltare subito.

Una situazione simile è, poi, quella di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha in ballo un rinnovo di contratto con il club capitolino, altrimenti sarà addio in scadenza al termine della stagione, ma le delusioni delle ultime settimane potrebbero complicare questo cammino e un’eventuale sconfitta domenica sera metterebbe in grande difficoltà la Roma per il sogno quarto posto. Anche per lo Special One, il big match di San Siro potrebbe essere decisivo con effetti immediati.