Perin avverte l’Inter: “Non possiamo nasconderci”

Juventus, Perin guarda al campionato e lancia un messaggio all’Inter: “Non possiamo nasconderci”

Titolare nella gara di Coppa Italia contro il Frosinone, conclusa senza reti subite, Mattia Perin ha aiutato la Juventus a conquistare la semifinale di Coppa Italia.

I bianconeri affronteranno la Lazio nel doppio confronto della coppa nazionale, ma ora è tempo di guardare al campionato. Ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, al termine della gara, ha parlato proprio il portiere classe 1992. “La Coppa Italia è un obiettivo importante. Ora dobbiamo pensare al campionato. Il quarto posto è l’obiettivo stagionale, ma vista la posizione in classifica non possiamo nasconderci e dire che non crediamo nello scudetto. Sappiamo che è difficile e che l’Inter è favorita, sta a noi stare al loro livello”.