PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-FROSINONE 4-0: super Milik, male Lirola e Cerofolini

La Juventus vince contro il Frosinone l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia e strappa il pass per la semifinale. Grande protagonista della serata Milik autore di una tripletta. Mai in discussione il risultato col Frosinone che colpito in avvio non è riuscito a reagire

I bianconeri passano il turno e accedono alle semifinali della coppa nazionale; se la vedranno contro la Lazio, che ha superato la Roma nel derby.

La partita si apre con la bella incuriosone di Fabio Miretti, che induce Pol Lirola al fallo. Rigore netto, che Arkadiusz Milik non sbaglia e la Juventus è subito in vantaggio. Sul finale di primo tempo è ancora il polacco a scrivere il suo nome sul tabellino, raccogliendo e insaccando un pallone splendido di Weston McKennie. In avvio di ripresa un pasticcio di Luca Mazzitelli spiana ancora a Milik, servito da Locatelli, la via per il 3-0 e la tripletta personale. C’è poi spazio ancora per una bella rete di Yildiz, su un’altra grande palla di McKennie.

JUVENTUS

Perin 6

Gatti 6

Bremer 6,5

Danilo 6

Weah 6 (dal 71′ Cambiaso 6,5)

McKennie 7,5

Locatelli 6 (dal 62′ Nicolussi Caviglia 6)

Miretti 6,5 (dal 62′ Iling Junior 6)

Kostic 5

Milik 8 (dal 69′ Vlahovic 6)

Yildiz 6,5 (dal 78′ Nonge 6)

All. Allegri 6,5: festeggia le 400 panchine con 4 gol, uno per ogni cento partite con la Juventus. Meglio di così c’è solo il fatto che in tutto ciò, accede anche alla semifinale di Coppa Italia, recuperando un Milik che può essere prezioso nel corso della stagione. E in due gare di Coppa, lo sua Juve fa dieci gol.

TOP JUVENTUS – Milik 8: serata storica per lui, prima tripletta in bianconero per il polacco che si fa trovare pronto e pesca una serata magica. Rigore, gol da attaccante tecnico e rete da opportunista: tutto il repertorio in campo per il numero 14, che ha voglia di vivere una seconda metà di stagione diversa, le premesse ci sono tutte.

FLOP JUVENTUS – Kostic 5: appesantito, lento, poco preciso e a tratti confusionario. Entra nel campo quando non deve, non è lucido sotto porta, sbaglia i cross e sconnesso dai compagni. Un giocatore in difficoltà e questa sera e solo l’ennesima conferma.

FROSINONE

Cerofolini 5

Okoli 6

Romagnoli 5

Lusuardi 5,5

Garritano 6

Brescianini 6

Mazzitelli 5 (dal 59′ Barrenechea 6)

Lirola 4,5 (dal 79′ Bonifazi 6)

Harroui 6 (dal 59′ Gelli 6)

Ibrahimovic 5,5 (dal 46′ Soulè 5,5)

Kaio Jorge 5,5 (dal 79′ Cheddira 6)

All. Di Francesco 5,5: Il suo Frosinone pare smarrito e sbiadito rispetto a quello che aveva incantato in autunno. Dopo il gol subito i suoi non reagiscono e i cambi non sortiscono l’effetto sperato.

TOP FROSINONE – Brescianini 6: L’ultimo a mollare dei suoi, prova a tenere au la baracca come può. Difficile trovare un migliore questa sera, ma lui ha il merito di prodigarsi per cercare di colmare le lacune, anche e sopratutto difensive.

FLOP FROSINONE – Lirola 4,5: paga lui la prestazione disastrosa di tutta la linea difensiva. In avvio, però, è protagonista dell’intervento che spiana la strada alla Juve. Entra male su Miretti e stende il numero 20 bianconero in area, da lì in avanti, il Frosinone va in pallone e i difensori ci capiscono davvero poco.

Il tabellino di Juventus-Frosinone 4-0

La Juventus super per 4-0 il Frosinone e accede alla semifinali di Coppa Italia. Di seguito il tabellino del match.

JUVENTUS – FROSINONE 4 – 0 (Milik 11′, 38′, 48′; Yildiz 61′)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 71′ Cambiaso), McKennie, Locatelli (dal 62′ Nicolussi Caviglia), Miretti (dal 62′ Iling Junior), Kostic; Milik (dal 69′ Vlahovic ), Yildiz (dal 78′ Nonge). All. Allegri

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofolini; Okoli, Romagnoli, Lusuardi; Garritano, Brescianini, Mazzitelli (dal 59′ Barrenechea), Lirola (dal 79′ Bonifazi); Harroui (dal 59′ Gelli), Ibrahimovic (dal 46′ Soulè); Kaio Jorge (dal 79′ Cheddira). All. Di Francesco

Arbitro: Sacchi / Assistenti: Baccini e Palermo / IV: Tremolada

VAR: La Penna / AVAR: Aureliano

Ammoniti: Locatelli 20′ (J), Kostic 32′ (J), Gatti 72′ (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′, 3′; totale presenti 37.490