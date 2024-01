Non solo Samardzic, dalla Juventus al Napoli: nuovo sgarbo Giuntoli

Non solo Samardzic, tra Juventus e Napoli la sfida mercato potrebbe ora spostarsi su un altro centrocampista: arriva dalla Premier League

Juventus contro Napoli, il duello di mercato che sta tenendo banco da qualche giorno per Samardzic potrebbe presto spostarsi anche su altri obiettivi.

Bianconeri e azzurri sembrano puntare sugli stessi profili per rinforzare le squadre di Allegri e Mazzarri in questa finestra invernale di campagna trasferimenti. Per il centrocampista serbo nelle ultime ore si è registrata un’accelerata da parte di Giuntoli che sta provando a strappare il sì del calciatore – che in estate aveva fatto saltare la trattativa con l’Inter – e l’Udinese.

Ma le strade dell’ex ds dei partenopei e il club di De Laurentiis potrebbero incrociarsi, e in maniera poco ‘pacifica’, anche per un altro centrocampista. A riferirlo è ‘Sky Sport Deutchland’, secondo cui Juve e Napoli avrebbero posato gli occhi su Orel Mangala, centrocampista belga in forza al Nottingham Forest.

Calciomercato Juventus, altra sfida al Napoli per Mangala

Classe 1998, il calciatore belga è uno dei calciatori più utilizzati finora dal club: finora in stagione ha raccolto 18 apparizioni in Premier League per un totale di oltre 1.400 minuti giocati.

Statistiche che ne hanno fatto un perno della formazione inglese, anche se qualcosa negli ultimi tempi è cambiato. Con l’arrivo in panchina di Nuno Espirito Santo, infatti, Mangala è finito dietro nelle gerarchie: il nuovo tecnico lo ha schierato titolare soltanto nella prima gara, tirandolo fuori all’intervallo.

Quindi due panchine e appena tre minuti in campo, segno che per l’allenatore il belga potrebbe anche non essere un elemento indispensabile. Magari punteranno anche su questo Juventus e Napoli per provare a strappare il sì del Nottingham alla cessione di Mangala: la sfida è lanciata.