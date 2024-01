Napoli, che rischio per Osimhen. E la Juve è ultima

Il Napoli corre un grosso rischio per Osimhen in tema mercato mentre la Juventus sembra poter dormire sogni tranquilli

Il mese di gennaio è quello del mercato invernale dove le società cercano di rinforzare le rose a disposizione dei rispettivi allenatori. In Serie A sono diversi i club che vogliono mettere mani al portafoglio per raggiungere i vari obiettivi: il Genoa è in lotta per la salvezza e, nella prima parte di campionato, sta dimostrando di potersela giocare con tutti, specialmente davanti al proprio pubblico.

I rossoblù dovranno affrontare la seconda parte di stagione senza Dragusin, difensore punto di forza della rosa di Gilardino. Le prestazioni del classe 2002 non sono passate inosservate con diverse squadre ad aver messo gli occhi sul giocatore: alla fine il centrale andrà al Tottenham, nel campionato più bello in Europa dove avrà la possibilità di migliorare sotto tutti i punti di vista.

Operazione che mette paura al massimo campionato italiano perché sono diversi i big che possono fare gola alle squadre della Premier League. Abbiamo fatto un sondaggio sul noto social X chiedendo quale big potrebbe raggiungere Dragusin in Inghilterra. Il giocatore più votato, con il 39%, è stato Osimhen. L’attaccante del Napoli, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, resta uno dei punti di forza dei partenopei. I campioni d’Italia non stanno attraversando un grande momento e, la prossima estate, il centravanti potrebbe essere il grande sacrificato sul mercato.

Al secondo posto, con il 28.6%, troviamo Barella. L’Inter ha nel centrocampo il reparto più completo e l’azzurro è tra gli irrinunciabili di Inzaghi per il suo dinamismo, la sua forza fisica e la capacità di inserirsi alle spalle della difesa avversaria. I nerazzurri proveranno in tutti i modi a non perdere un giocatore fondamentale all’interno di una rosa che vuole essere protagonista in Italia e in Europa.

Serie A, incubo Premier: Chiesa il meno richiesto

La terza posizione di questo sondaggio è occupata da Leao che ha totalizzato, in termini percentuali, il 27.3%. Il portoghese è uno dei punti di forza del Milan: esterno offensivo abile nell’uno contro uno e nel creare superiorità numerica. Il club rossonero deve fare attenzione a possibili richieste ma, al momento, non è in programma la cessione del numero dieci.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Con #Dragusin la #Premier torna a prendere i talenti della #SerieA. Quale big del nostro campionato temete possa raggiungerlo in Inghilterra❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) January 10, 2024

Chiudiamo il sondaggio con l’ultima posizione occupata da Chiesa: l’esterno azzurro ha totalizzato il 5.2%. Giocatore che, dopo l’infortunio, sta tornando ai suoi livelli ed è pronto a trascinare la Juventus verso grandi traguardi.

I bianconeri non hanno nessuna intenzione di privarsi del classe 1997. La Juventus vuole costruire un ciclo vincente e per farlo ha assolutamente bisogno di un giocatore come Federico Chiesa.