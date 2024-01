Milan ko e bufera Pioli: “Ciclo finito”

Amaro in bocca e polemiche annesse per il Milan che ha salutato anzitempo la Coppa Italia. L’annuncio sui rossoneri è nettissimo

C’è tanta delusione in casa Milan dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di ieri sera maturata in casa contro l’Atalanta. Una serata negativa che continua a gettare nuove ombre sul futuro di Stefano Pioli e dei suoi.

Non basta una rete di Rafael Leao ai rossoneri, che si vedono rimontare e superare dalla doppietta di uno straordinario Teun Koopmeiner, prima di arrivare ad un post partita infuocato nel quale non sono mancate le polemiche. Dichiarazioni forti come quelle di Stefano Pioli che in conferenza stampa ha puntato il dito contro l’arbitro: “Io dal campo non avrei mai fischiato il rigore di Jimenez, sembra che Mirancuk si butti e rivedendolo non lo tocca. Faccio fatica a capire perché si sia dato ragione all’arbitro. Sicuramente il rigore dell’Atalanta non c’era“.

L’allenatore rossonero nella sua analisi post partita ha quindi evidenziato, tra le altre cose, anche il suo punto di vista sull’episodio del rigore. Una dichiarazione che ha fatto riflettere molti.

Milan, ko anche in Coppa Italia: “Arrivato a fine ciclo”

Le parole post gara di Pioli non sono passate inosservate, e portano ad una riflessione da parte del giornalista Stefano Donati, che sul suo profilo X non le manda a dire.

Il collega infatti è stato piuttosto netto nei confronti dell’ambiente rossonero: “Se fallisci l’ennesimo obiettivo stagionale e la prima cosa che sai dire è che è colpa dell’arbitro, significa che sei arrivato a fine ciclo e dai un pericoloso alibi a tutti i giocatori”.

Donati sottolinea quindi proprio la ‘pericolosità’ delle parole di Pioli in merito agli episodi arbitrali di Milan-Atalanta. Una situazione, che a detta del giornalista, potrebbe creare una sorta di alibi a disposizione dei calciatori, chiamati invece ad una immediata reazione.