Milan-Atalanta, Pioli non ci sta: “Fatico a capire, si è buttato”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine di Milan-Atalanta, match di San Siro, valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia

Finisce l’avventura del Milan in Coppa Italia. La squadra di Stefano Pioli è stata eliminata dall’Atalanta a San Siro. Una sconfitta che brucia parecchio e che ha portato alla contestazione della Curva Sud.

Per il Diavolo è l’ennesima delusione della stagione, dopo ave salutato la Champions League: “Ora dobbiamo reagire e trasformare questa delusione in energia per cercare di rimetterci bene in campionato e poi in Europa League – afferma Pioli in conferenza stampa -. Dopo il gol dell’Atalanta ci abbiamo provato con generosità, ma è mancata lucidità”.

Sono tanti i calciatori che hanno deluso stasera. Tra i peggiori c’è sicuramente Musah, che da esterno a tutta fascia non ha convinto per nulla: “Ha lavorato tanto sotto l’aspetto della quantità, dal punto di vista della qualità può certamente far meglio”.

Milan, Pioli: “Non capisco a capire perché si sia dato ragione all’arbitro”

Nel finale ci sono state tante proteste da parte del Milan per un rigore non concesso per un tocco di braccio di Holm, su colpo di testa di Simic.

Ma Stefano Pioli non è per nulla convinto soprattutto del penalty dato all’Atalanta: “Io dal campo non avrei mai fischiato il rigore di Jimenez, sembra che Mirancuk si butti e rivedendolo non lo tocca – prosegue Pioli -. Faccio fatica a capire perché si sia dato ragione all’arbitro, faccio fatica a capire anche l’ultimo episodio. Sicuramente il rigore dell’Atalanta non c’era. Fischi della Curva Sud? I tifosi ci hanno incitato per tutta la partita. E’ inevitabile essere fischiati”