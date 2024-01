Lesione muscolare e lungo stop: salta Sassuolo-Juventus

Un giocatore è costretto a saltare Sassuolo-Juventus a causa di un infortunio: è lesione muscolare, l’allenatore corre ai ripari.

Una brutta tegola per il Sassuolo in vista della sfida di campionato contro la Juventus: si è infatti fermato un difensore che in questa stagione è sempre stato uno dei veri e propri titolarissimi della squadra: stiamo infatti parlando di Toljan, che quest’anno ha giocato ben 18 presenze in cui è riuscito soprattutto a creare sei assist per i suoi compagni.

Il terzino destro in forza a Dionisi, infatti, dovrà necessariamente saltare la sfida contro i bianconeri a causa di una lesione al bicipite femorale sinistro. Al momento i tempi di recupero non sono stati resi noti da parte della società neroverde, ma il ragazzo dovrà stare ai box per qualche settimana, il che dovrà portare l’allenatore a sostituirlo in vista del delicatissimo match contro la Vecchia Signora, davvero molto importate in chiave classifica per cercare di guadagnare punti salvezza, sebbene l’avversario sia davvero ostico.

Ecco quale potrebbe essere il sostituto dell’esterno tedesco ex Borussia Dortmund in vista del match contro i piemontesi allenati da Massimiliano Allegri.

Infortunio Toljan: salta Sassuolo-Juventus

Toljan si è infortunato durante l’ultimo match di campionato contro la Fiorentina, gara in cui gli emiliani sono riusciti a strappare i tre punti in palio tra le mura amiche del Mapei Stadium grazie ad una bellissima rete ad inizio gara di Pinamonti. Al netto del risultato, però, l’infortunio dell’esterno basso di difesa dovrà portare Dionisi a trovare un sostituto in vista della delicata sfida contro la Juve.

In tal senso, il sostituto designato dovrebbe essere il giovane Filippo Missori, classe 2004 arrivato in estate dalla Roma, in cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Non è da escludere, però, che Dionisi possa provare ad adattare anche altri giocatori in quel ruolo ma, al momento, lui sembrerebbe essere l’indiziato numero uno, visto e considerato che Pedersen ormai gioca quasi stabilmente a sinistra. Anche lui, però, potrebbe essere un’alternativa.