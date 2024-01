La Juve fa tremare di nuovo l’Inter: duello per l’argentino

Nuova indiscrezione dalla Francia: la Juventus e le milanesi pronte a duellare per un difensore che milita in Ligue 1. Le ultime

A poche ore dal fischio d’inizio del match di Coppa Italia contro il Frosinone, la Juventus si sta segnalando come uno dei club più attivi sul fronte mercato. Dopo aver messo la freccia per Tiago Djalo, i bianconeri stanno continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti da regalare a Max Allegri.

Messe in stand-by le trattative per i vari Kalvin Phillips e Hojbjerg, Giuntoli sta valutando anche altri profili. Per il centrocampo, ma non solo. L’ultima occasione in ordine di tempo proviene dalla Francia. Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce di Facundo Medina, difensore centrale in forza al Lens, tra le cui fila si sta disimpegnando a suon di prestazioni autorevoli.

Dalla Francia, tutti pazzi per Medina: Inter, Juventus e Milan sulle sue tracce

Legato al club francese da un contratto in scadenza nel 2026, Medina si sta facendo apprezzare per fisicità e senso della posizione. Non è un caso che la valutazione dell’ex Talleres sia sensibilmente aumentata, varcando la soglia dei 20 milioni di euro.

Secondo quanto evidenziato da footmercato.net, Medina sarebbe finito nel mirino anche dei club italiani. Stando alla fonte transalpina, infatti, in tempi e in modi diversi Milan, Inter e Juventus avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Sia le milanesi che i bianconeri, infatti, sarebbero pronti ad avanzare un’offerta già a gennaio per capire eventuali margini di manovra. Sulle tracce di Medina, però, si sarebbe messo anche un club di Premier. La concorrenza di certo non manca per i club italiani. Dal canto suo, il Lens non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio gioiello a meno di un’offerta da far tremare i polsi nel corso delle prossime settimane. Staremo a vedere cosa succederà.