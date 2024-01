Fiato sospeso Juventus, acquisto dell’anno: hanno scelto Vlahovic

Dusan Vlahovic sempre protagonista, dentro e fuori dal rettangolo verde. Le ultime voci di mercato legate al futuro del bomber serbo

Protagonista indiscusso dell’ultima trasferta della Juventus in quel di Salerno, Dusan Vlahovic si sta prendendo nuovamente la squadra sulle spalle. Ringalluzzito dalla prova tecnicamente pulita contro la Roma, il serbo è ritornato decisivo con i granata, portando la “Vecchia Signora” ad incamerare tre punti di fondamentale importanza.

Dopo qualche settimana in sordina, il numero 9 bianconero si è ripreso lo scettro. Non a caso nelle ultime settimane attorno all’attaccante della Juventus si stanno riaccendendo gli spifferi e le indiscrezioni di mercato. Accostato nuovamente a diversi club della Premier League, Vlahovic sarebbe finito soprattutto nel mirino dell’Arsenal, club al quale è stato già vicino in passato. Alla ricerca di un attaccante di peso al quale consegnare le chiavi del proprio reparto, i londinesi potrebbero sondare nuovamente le situazione nei prossimi mesi. Posto che un addio di Vlahovic alla Juventus sembra essere un’ipotesi piuttosto impraticabile, diverso è il discorso in ottica estiva.

Calciomercato Juventus, tifosi dell’Arsenal scatenati: plebiscito social per Vlahovic

Legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 che i bianconeri stanno provando a prolungare per risparmiare sull’ammortamento, Vlahovic non ha mai aperto le porte all’addio a “Madama”. Non a caso la scorsa estate fu proprio la volontà del serbo di non lasciare Torino a fare la differenza e a bloccare lo scambio con Lukaku.

Nei prossimi mesi, però, non è escluso che l‘Arsenal possa affondare seriamente il colpo. Dal canto suo, la Juventus non ha alcuna intenzione di mettere a bilancio una minusvalenze. Ragion per cui, solo un’offerta da far tremare i polsi potrebbe rimescolare le carte in tavola. Ad ogni modo, l’eventuale blitz dei Gunners per Vlahovic è stato già caldeggiato dai tifosi dell’Arsenal, che sui social hanno espresso tutto il loro entusiasmo per la possibile fumata bianca. Ecco una rapida carrellata:

