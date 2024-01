Conte tra Napoli e Milan, tutta la verità: il suo amico vuota il sacco

Tiene banco il futuro di Antonio Conte, accostato soprattutto a Napoli e Milan: le rivelazioni di un amico dell’ex Ct

In questi primi giorni del 2024, è tornato uno dei nomi più chiacchierati e più ambiti sul mercato, quello di Antonio Conte. L’allenatore pugliese, ormai fermo da quasi un anno, si guarda intorno per la sua prossima panchina e c’è curiosità per capire quale sarà la sua decisione.

Non poteva passare inosservata la sua presenza in occasione di Torino-Napoli, domenica scorsa. Conte ha osservato da vicino gli azzurri, che sono tornati a cercarlo dopo l’infruttuoso tentativo di ottobre. Lo spettacolo davanti ai suoi occhi non è stato dei più convincenti, visto il periodo nero che i partenopei stanno vivendo. Ci si chiede a questo punto se la pista Napoli possa essere davvero concreta. Sullo sfondo c’è sempre il Milan. E Conte probabilmente pensa a un ritorno alla Juventus, che però non sarebbe gradito da Giuntoli. Sul suo futuro, sono arrivate, a fare chiarezza, le dichiarazioni di un suo vecchio amico, che ha fatto un paio di rivelazioni interessanti.

“Conte lontano dal Napoli”, l’annuncio che gela gli azzurri. E il Milan…

All’Olimpico Grande Torino, Conte si è incontrato con Roberto Sorrentino, padre dell’ex portiere Stefano e allenatore del Chieri. Intervistato da ‘Teleclub Italia’, ha svelato di che cosa hanno parlato.

“C’è un rapporto di amicizia tra noi che dura da quando eravamo giocatori, lo rivedo ogni anno – ha spiegato – Certamente abbiamo parlato del Napoli, è una piazza importante. Ho percepito che dei contatti ci sono stati, ma è abituato a situazioni diverse da quelle che ci sono a Castelvolturno, c’è una certa distanza”. Per poi aggiungere: “Abbiamo parlato anche del Milan? Direi proprio di sì…”. La candidatura rossonera resiste, dunque, mentre quella azzurra si affievolisce.