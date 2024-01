Como, tentativo per Kuhn del Rapid Vienna | ESCLUSIVO

Attualmente terzo in Serie B, il club lariano ha presentato un’offerta per il cartellino dell’esterno tedesco con un passato a Lipsia e Bayern Monaco

Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Como ha fatto un tentativo per Nicolas Kuhn, esterno d’attacco attualmente in forza al Rapid Vienna.

Il club lariano è arrivato a offrire tra i 2 e i 3 milioni di euro per il classe 2000 tedesco, con un passato nelle giovanili di Lipsia e Bayern Monaco. L’operazione poteva andare in porto, solamente che il calciatore ha declinato la proposta perché ambisce a trasferirsi in una squadra più importante. Precisamente al Celtic, che da tempo ha messo gli occhi su di lui.

Autore di 3 gol e 7 assist nella stagione in corso, Kuhn piaceva molto al ricco e ambizioso Como, il quale però difficilmente riuscirà a fargli cambiare idea.