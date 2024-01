Un flop totale nel derby, i romanisti lo attaccano: “Terminare il contratto”

Lazio-Roma: tifosi furiosi per la prestazione nella stracittadina che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia

Tra i peggiori in campo del derby Lazio-Roma valevole per i quarti di Coppa Italia. Non è un caso che sia stato subissato di feroci critiche su X.

Parliamo di Rick Karsdorp, uno dei più deludenti della squadra di Mourinho e in generale della stracittadina dell’Olimpico. Sull’ex Twitter valanga di commenti inferociti dei tifosi romanisti. Karsdorp e non solo, eccone alcuni raccolti da Calciomercato.it:

KARSDORP CAMMINA MANNAGGIA LE DIVINITÀ OLANDESI — GiannisNotAntetokounmpo (@GiovAc1927) January 10, 2024

Qui non servono le dimissioni di Mourinho, qui serve terminare il contratto di gente come Zalewski, Karsdorp e Cristante. Che pochezza mamma mia#LazioRoma — Asroma1927 (@asroma__27) January 10, 2024

Avevamo preso gol per questo errore di sta sega di Karsdorp… menomale che hanno fatto fallo in attacco… pic.twitter.com/3swpQJso09 — Patrick 🐺 (@PatrickASRfan) January 7, 2024

Altra partita in cui l’unico degno di indossare la maglia della Roma è Gianluca Mancini. Cristante non si regge in piedi, Zalewski e Karsdorp non giocherebbero manco in promozione, ma a proposito di Karsdorp, vi rendete conto che esistono le bimbe di Rick Karsdorp? SVEGLIAAAAAA — 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) January 10, 2024

Non augurerei Karsdorp e Zalewski nemmeno al mio peggior nemico #LazioRoma — ErNinja™️ (@stockazz) January 10, 2024

abbiamo 2 esterni letteralmente da SERIE B

E tra karsdorp e kristensen in in due non sanno fare uno stop orientato, uscire sulla destra è un parto, loro lo sanno e pressando di più

Cristante è tornato a scarpeggiare, troppi errori in mezzo al campo in un ruolo dove non puoi farli — TIGO PIANTO (@MarcoBelmonte13) January 10, 2024