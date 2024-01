Svolta Kean: ‘scambio’ Juve per il colpaccio in Serie A

Svolta Kean a gennaio: possibile ‘scambio’ Juve per il colpaccio in Serie A. Tutti gli aggiornamenti di mercato

Dopo aver definito il prestito di Huijsen alla Roma, Giuntoli e la dirigenza della Juve hanno chiuso il colpo Tiago Djalò. È ormai ai dettagli finali l’arrivo del difensore portoghese in scadenza col Lille, strappato negli ultimi giorni all’Inter.

La Juve batte un colpo in entrata, ma continua a lavorare anche sulle prossime uscite. La recente esplosione di Yildiz, unita all’Europeo della prossima estate, hanno messo alla porta Moise Kean: per l’attaccante si parla di un possibile prestito di sei mesi per non perdere Euro 2024.

“Kean in uscita? Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Giuntoli e da Allegri. Al momento non c’è veramente nulla di previsto né in entrata, né in uscita”. Al netto delle recenti dichiarazioni dell’ad Scanavino, sono giorni decisivi per decidere il futuro del centravanti classe 2000.

Calciomercato Juventus, Kean la chiave per Colpani: i dettagli

Diversi club si sono già mossi per Kean. In prima fila ci sono Monza e Fiorentina, sullo sfondo anche il Bologna di Thiago Motta.

Negli scorsi giorni Giuntoli ha incontrato Adriano Galliani a pranzo per discutere del futuro dell’attaccante. Il club brianzolo spinge per averlo subito, una destinazione che sembra gradita anche alla Juventus. Kean, infatti, rappresenta un’importante chiave per arrivare a Colpani e bruciare la concorrenza in Serie A. Il prestito del centravanti potrebbe spianare la strada ai bianconeri, aprendo una corsia preferenziale per l’estate. Molto dipenderà anche dalla volontà di Kean.