“Sussurro di mercato”: Inter e Milan chiedono un giocatore alla Juve

L’avventura del bianconero appare al capolinea. Può esserci Milano nel futuro dell’attaccante: ecco le dichiarazioni del giornalista

Una stagione da dimenticare per Moise Kean. L’attaccante 23enne italiano ha giocato 12 partite con la maglia della Juventus in Serie A, per oltre 470 minuti disputati, non riuscendo a trovare la via della rete.

Nonostante le difficoltà, Massimiliano Allegri ha sempre dimostrato di credere nell’azzurro, ma nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato, tanto che Kean è di fatto finito sul mercato.

Il classe 2000, anche per via dell’esplosione di Yildiz, può lasciare la Juventus nel corso del mercato di gennaio, con la formula del prestito. Negli ultimi giorni Kean è stato accostato a diverse squadre italiane: Monza e Fiorentina sembrano i team più interessati, ma attenzione anche alle big: “Se volete un sussurro di mercato si dice che Inter e Milan possano essere interessate a Kean – afferma Fabio Ravezzani ai microfoni di TvPlay – Per ora però sono soltanto dei rumors”.

Milan, Ravezzani: “Pioli via, la dirigenza vuole Thiago Motta”

Il giornalista, poi, ha detto la sua sul futuro del Milan. Stefano Pioli è stato in discussione dopo il pareggio contro la Salernitana. La panchina rossonera ha traballato parecchio, ma i successi contro Sassuolo, Cagliari ed Empoli, hanno allontanato le voci su un possibile esonero.

Il futuro di Pioli, però, secondo Ravezzani, appare segnato: “Quando le cose andavano male dicevo che questa squadra è stata costruita per arrivare tra il terzo e il quinto posto – prosegue il giornalista -. Pioli andrà via a giugno e credo che la dirigenza farà di tutto per prendere Thiago Motta. Per quest’anno io se fossi nella società rossonera punterei sulla Coppa Italia“.