Ricorso UFFICIALE contro il Decreto: la FIFA esclude club e Nazionale

L’approvazione del Decreto può portare all’esclusione dalle coppe internazionali: presentato il ricorso UFFICIALE per evitare la stangata

Può esserci una stangata della FIFA con l’esclusione della Nazionale e dei club da tutte le competizioni internazionali.

È questo ciò che teme la Confederazione Argentina dello Sport (CAD) che ha presentato un ricorso alla giustizia ordinaria contro il DNU (Decreto di Necessità Urgente) numero 70 del 2023 firmato dal presidente Javier Milei. Un Decreto che potrebbe avere degli effetti devastanti sullo sport argentino, fino ad arrivare all’esclusione di atleti e compagini dalle competizioni internazionali (dalle Olimpiadi alla Coppa America).

Questo perché, l’entrata in vigore del Decreto, stando a quanto riportato dalla CAD nel ricorso, rappresenterebbe una violazione dell’autonomia della sport, caposaldo di tutte le istituzioni sportive mondiali. In particolare, i riflettori sono puntati sulla modifica della legga sullo sport che trasforma le società in Società per Azioni Sportive.

L’Argentina rischia l’esclusione: la FIFA può intervenire

Stando al ricorso presentato, con la richiesta di sospensione cautelare delle misure previste del DNU, la modifica della normativa sarebbe un’ingerenza governative in questioni sportive e non sarebbe ammessa dal CIO, ma neanche dalla FIFA.

Il ricorso si basa su diversi punti, il primo dei quali è l’utilizzo inappropriato del DNU che può essere usato soltanto in caso di emergenza. Un’emergenza che, stando alla CAD, non è applicabile allo sport. “Senza esitazione possiamo affermare che il ramo esecutivo ha usato questo rimedio straordinario ed eccezionale come una scorciatoia per introdurre le società per azioni sportive”, si legge nel comunicato.

Una situazione che potrebbe, come detto, avere conseguente devastanti per lo sport in Argentina. Il rischio a livello calcistico è che, dovesse essere valutata l’ingerenza politica in questioni sportive, club e nazionali del Paese sudamericano vengano escluse da Conmebol e FIFA dalle competizioni internazionali, partendo dalla Coppa America in programma quest’estate negli Stati Uniti.