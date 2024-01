Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 10 gennaio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Scossa scudetto”. Juve: più spazio a Yildiz e in arrivo Djalo e Bernardeschi. E io rifaccio un… 48; il piano dell’Inter. Il nuovo Milan: chi va, chi entra. Derby a nervi tesi: Sarri e Mou provano a salvare la stagione.

Così apre il Corriere dello Sport: “L’uomo scudetto”. Max, che numeri: 66,2% di vittorie. Fiorentina infinita: Sarri-Mou da brividi. Rilancio Napoli: Ngonge e Perez. Kean fra Premier, Fiorentina e Monza. Talles Magno: blitz del Bologna.

L’apertura di Tuttosport: “Chiesa l’uomo sorpasso”. Cannavaro esclusivo. L’ordine di Cairo: restano tutti i big. Missione Europa per il Torino. Mossa Inter: incontro per Taremi. A Roma derby con vista Juve. Mou: vai, Huijsen! Jovic-Leao coppia di coppe. Rigori, ironia Gasp. Dragusin: ciao Spurs, c’è il Bayern. Fenerbahce: Dzeko porta Bonucci. Un Maldini da Galliani: ecco Daniel.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 10 gennaio 2024

In Francia tiene sempre banco il futuro di Mbappe: “C’est un homme de parole”, le dichiarazioni di Al-Khelaifi su L’Equipe. Real Madrid e Atletico, derby di Supercoppa in Spagna: “Primer asalto”, si legge sulla prima pagina di AS.