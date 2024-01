Probabili formazioni Milan-Atalanta: riecco Jovic, Kjaer a riposo

Le formazioni di Milan-Atalanta, match valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia, in programma stasera a San Siro

Il Milan di Stefano Pioli è pronto ad affrontare l’Atalanta per i Quarti di finale di Coppa Italia. Un match che il tecnico di Parma affronterà senza il turnover massiccio, ammirato con il Cagliari, solo una settimana fa.

Ci saranno dei cambi di formazione, ma giocheranno molti titolari. In porta così non ci sarà Mirante, come contro i sardi, ma Mike Maignan. La difesa perde Alessandro Florenzi, così Pioli è pronto a puntare sul giovane Jimenez, lasciando Theo Hernandez al centro. Turno di riposo, poi, per Simon Kjaer, che verrà sostituito da Matteo Gabbia, in vantaggio su Jan-Carlo Simic. A destra, chiaramente, Davide Calabria.

Un cambio a centrocampo, dove non si toccano Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. A riposare dovrebbe essere, invece, Yacine Adli, lasciando spazio a Yunus Musah. Per quanto riguarda il reparto offensivo, nuova occasione per Luka Jovic, con Olivier Giroud pronto a subentrare dalla panchina. Il tridente verrà completato da Rafa Leao e Christian Pulisic.

C’è qualche dubbio in più per quanto riguarda la formazione di Gasperini, con diversi ballottaggi ancora aperti. Tra i pali potrebbe rivedersi Musso, con Carnesecchi in panchina. In difesa la sorpresa al fianco di Scalvini e Djimsiti, dovrebbe essere Hien. Sugli esterni Ruggeri appare sicuro del posto, più Zappacosta che Holm. Al centro non si toccano De Roon ed Ederson. In avanti Scamacca sarà aiutato da Koopmeiners e Miranchuk

Le formazioni di Milan-Atalanta

Ecco le formazioni di Milan-Atalanta:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Jimenez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Miranchuk.

Serie A, Milan-Atalanta: dove vederla in tv

Empoli-Milan, che andrà in scena mercoledì 10 gennaio, alle ore 21.00, a San Siro, verrà trasmessa in diretta tv su Mediaset, su Canale 5, e in live streaming sia su Mediaset Infinity che su Sportmediaset

Il calendario di Milan e Atalanta

Dopo la partita di Coppa Italia, il Milan di Stefano Pioli è atteso da tre gare di campionato, contro la Roma, domenica alle 20.45, l’Udinese, sabato 20 gennaio, in serale, e il Bologna, il 27, sempre alle 20.45. L’Atalanta di Gasperini, invece, giocherà in Serie A, lunedì 15 gennaio, contro il Frosinone e poi il 27 contro l’Udinese.