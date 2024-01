PAGELLE E TABELLINO MILAN-ATALANTA 1-2: Leao non basta, Jimenez e Musah bocciati

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Atalanta, match di San Siro, valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia

Un’altra eliminazione per il Milan. Dopo l’avventura in Champions League finisce anche quella in Coppa Italia per i rossoneri. A far fuori il Diavolo è l’Atalanta. Con una doppietta di Koopmeiners.

Nel corso del primo tempo, i gol arrivano nel finale: prima ci pensa Rafa Leao ad illuminare San Siro, dopo una combinazione con Theo Hernandez, pochi secondi dopo è Koopmeiners a battere Maignan, su assist di Holm. La ripresa si apre con il raddoppio del centrocampista olandese, che dal dischetto non sbaglia

Ecco i voti:



MILAN

Maignan 6

Calabria 5,5 – Dal 61′ Simic 6

Gabbia 6 – Dal 39′ Kjaer 5,5

Hernandez 6,5

FLOP Jimenez 5 – A soli 18 anni si mette in mostra per la sua esuberanza. Un’esuberanza con la quale dimostra di avere grande carattere. Ma non si può andarti bene, come ad Empoli quando riesce ad infilarsi tra tre avversari. Stasera sbaglia tanto e non sempre è in posizione come in occasione del primo gol. Poi causa il rigore e li termina di fatto la sua partita. Dal 61′ Terracciano 6

Loftus-Cheek 6 – Dal 73′ Giroud 6

Reijnders 6 – Dal 73′ Adli 6

Musah 5

Pulisic 5,5

Jovic 5,5

TOP Leao 6,5 – Dopo la rete contro il Cagliari, si ripete stasera con un grandissimo gol su servizio di Theo Hernandez. Un gol che illude il Milan, ma il portoghese stasera non ha davvero colpe. Ci prova fino alla fine, essendo l’unico punto di riferimento della squadra rossonera.

All. Pioli 5

ATALANTA

Carnesecchi 6,5

Scalvini 6 – Dall’86’ Hien s.cv.

Djimsiti 6,5

Kolasinac 6

FLOP Holm 6 – Difficile bocciare qualcuno dell’Atalanta. E’ vero che l’esterno di Gasperini sforna l’assist per il primo gol di Koopmeiners, ma poi soffre terribilmente Rafa Leao.

de Roon 6 – Dal 41′ Pasalic 6,5

Ederson 6,5

Ruggeri 5,5 – Dal 78′ Zappacosta s.v.

Mirancuk 7

TOP Koopmeiners 8 – L’olandese decide il match con la sua classe. Trova il pareggio con un grande destro, su servizio di Holm e poi dal dischetto è glaciale. Giganteggia a centrocampo ed è l’uomo più pericoloso della serata con altre due occasioni: con una impegna Maignan, con l’altra sfiora il palo. Dall’86’ Muriel s.v.

De Ketelaere 6 – Dal 78′ Scamacca s.v.

All. Gasperini 6,5

TABELLINO

MILAN-ATALANTA 1-2

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Hernández, Jiménez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jović, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Kjær, Simić, Terracciano; Adli, Romero, Zeroli; Giroud, Traorè. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Mirančuk, Koopmeiners; De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hien, Palomino, Tolói, Zappacosta, Zortea; Adopo, Pašalić; Muriel, Scamacca. All.: Gasperini.

GOL: 43′ Leao (M), 45′ Koopmainers (A), 58′ Koopmainers su rigore (A)

AMMONITI: 57′ Theo Hernandez (M), 79′ Leao (M;)

ESPULSI:

Arbitro: Di Bello di Brindisi.