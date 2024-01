PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 1-0: Mourinho l’anti-derby. Zaccagni eroe

Pagelle e tabellino del derby Lazio-Roma, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2023/24

LAZIO

Mandas 6,5

Lazzari 6,5. Dal 67′ Pellegrini 6

Patric 7

Romagnoli 7

Marusic 6,5

Guendouzi 6,5

Cataldi 6,5. Dal 67′ Rovella

Vecino 7

Felipe Anderson 6

Castellanos 6,5. Dal 77′ Isaksen 6

TOP Zaccagni 7,5: tira un rigore di una pesantezza clamorosa. E lo tira alla perfezione, decidendo uno dei derby più sentiti degli ultimi 4-5 anni. Anche il resto della partita è di alto livello. Ma conta tutto pochissimo di fronte alla firma su quel tabellino. FLOP Dal 67′ Pedro 5,5: l’espulsione finale se la poteva, anzi doveva risparmiare. Rischiava di vanificare tutto. Ok la provocazione, ma uno della sua esperienza non deve cascarci.

Allenatore: Sarri 7

ROMA

Rui Patricio 6

Huijsen 4,5. Dall’81’ Belotti sv

Mancini 5,5

Kristensen 4

Karsdorp 4. Dal 58′ Azmoun 5

Bove 5. TOP Dal 76′ El Shaarawy 6: top si fa per dire, però di sicuro entra col piglio più che giusto. È con lui che la Roma comincia a creare qualcosa, che salta l’uomo e dimostra di metterci un po’ di voglia e piglio.

Paredes 4,5

Cristante 4

Zalewski 4,5. Dal 58′ Spinazzola 5

Dybala 6. Dal 46′ Pellegrini 5,5

Lukaku 4

FLOP Allenatore: Mourinho 4: stavolta deve prenderselo tutto. Le responsabilità vanno tutte a lui. Un derby vinto su cinque, l’ultimo due anni fa. La Roma gioca solo nel recupero con la forza della disperazione e tutti gli attaccanti dentro. Gli alibi degli infortuni, Dybala, non bastano più. Per 90 minuti i giallorossi non si presentano in campo, non cercano né vogliono la vittoria. Forse un po’ di giustificano i dubbi di Friedkin.

Arbitro: Orsato (Schio) 6

Pagellino derby Lazio-Roma

Marcatori: 51′ rig. Zaccagni (L)

Ammoniti: Castellanos (L), Guendouzi (L), Mancini (R)

Espulsi: Mancini (R), Pedro (L) e Azmoun (R)

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Sepe, Magro, Hysaj, Gila, Pellegrini, Casale, Kamada, Rovella, Luis Alberto, Basic, Isaksen, Pedro, Fernandes.

Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp (58′ Azmoun), Bove, Paredes, Cristante, Zalewski (58′ Spinazzola); Dybala (46′ Pellegrini), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Marin, Llorente, Celik, Kumbulla, Pellegrini, Spinazzola, Pellegrini, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti.

Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Orsato (Schio) Assistenti: Imperiale e Rossi. IV uomo: Manganiello. Var: Irrati. Avar: Abbattista.