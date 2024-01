O uno o l’altro, la Juventus cede: così torna Bernardeschi

La Juventus può cambiare le strategie di mercato: con la cessione si potrebbe aprire la pista che fa tornare Bernardeschi in bianconero

La Juventus non resta ferma. I bianconeri hanno in pugno Djalo, ma il mercato di Giuntoli potrebbe anche andare oltre il difensore portoghese in scadenza con il Lille e soffiato ai rivali dell’Inter.

Il dirigente bianconero scandaglia il mercato alla ricerca dell’opportunità giusta, sia in entrata che in uscita. Proprio sul versante cessioni da giorni si parla di un possibile addio di Kean: corteggiato da Monza e Fiorentina, il 23enne attaccante potrebbe lasciare Torino visto che con l’esplosione di Yildiz lo spazio a sua disposizione, una volta rientrato dall’infortunio, potrebbe essere poco.

Kean, ma anche Kostic, un altro calciatore che nelle prossime settimane potrebbe lasciare la Juventus. Per l’esterno serbo la prima parte di stagione non è stata entusiasmante e ci sono le sirene araba che suonano forte e rappresentano una tentazione a cui è complicato resistere. Ecco allora farsi strada lo spazio per un ritorno: quello di Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, il piano per il ritorno di Bernardeschi

L’ex calciatore della Fiorentina non ha vissuto una stagione positiva al Toronto e ha voglia di tornare in Italia.

Farlo con la maglia bianconera addosso sarebbe il massimo e proprio la cessione di uno tra Kean e Kostic potrebbe aprire la strada. Bernardeschi rappresenterebbe l’usato sicuro per andare a completare numericamente la rosa di Allegri con la possibilità di giocare in più ruoli, sempre molto gradita al tecnico di Livorno.

Il suo ritorno sarebbe poi anche economicamente accessibile visto che arriverebbe in prestito fino al termine della stagione. Il gradimento del calciatore c’è già, così come quello dell’allenatore, resta da perfezionare almeno una cessione per liberare spazio in rosa. Kean o Kostic: l’addio di uno dei due potrebbe essere il preludio al ritorno di Bernardeschi.