Milan-Atalanta, inedito a San Siro: non è mai successo prima

Milan-Atalanta di Coppa Italia sarà una sfida importantissima per entrambe le formazioni: i precedenti non sorridono alla Dea. I numeri.

A San Siro Milan ed Atalanta si sfideranno per cercare di ottenere il passaggio in semifinale, con i padroni di casa che sono riusciti ad ottenere questo risultato grazie alla vittoria sul Cagliari, mentre la Dea sul Sasuolo. La vincente tra le due dovrà vedersela contro la Fiorentina, che invece ha sconfitto a fatica ai calci di rigore con il Bologna. Se, da una parte, sarà una gara davvero difficile da pronosticare, in termini di precedenti a San Siro c’è un vero e proprio tabù da sfatare per gli uomini di Gian Piero Gasperini.

I bergamaschi, infatti, non sono mai riusciti a vincere nelle cinque gare di Coppa Italia giocate a San Siro. Sono arrivate, infatti quattro sconfitte ed un pareggio, con una media di reti subite davvero importante, circa 2,2 gol a partita ed 11 reti totali. Per questo motivo, in caso di vittoria, sarebbe la prima volta in assoluto, un vero e proprio tabù da sfatare e che, quest’anno più che mai, potrebbe diventare realtà.

Milan-Atalanta, i precedenti in Coppa Italia non sorridono alla Dea

Il Milan ha dimostrato, soprattutto nelle ultime uscite di Serie A, ha dimostrato di avere una difesa importante, di avere trovato un equilibrio importante sotto questo punto di vista: nelle ultime due gare, infatti, non ha subito gol, con la porta che è rimasta inviolata e che potrebbe anche essere un segnale importante in vista della Coppa Italia.

I nerazzurri, inoltre, sono stati eliminati sette volte su dieci ai quarti di finale, compresa la scorsa stagione, in cui si sono dovuti arrendere all’Inter. Gasperini, dunque, dovrà trovare una soluzione per cercare di sfatare questi veri e propri tabù: che questo sia l’anno giusto?