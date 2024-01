Milan-Atalanta, bufera VAR e nuove polemiche: “Da togliere subito”

Milan ed Atalanta stanno dando vita ad un match dalle mille emozioni. A finire nell’occhio del ciclone, però, è stato ancora il VAR

Giunto al settantesimo minuto di gioco, il quarto di finale tra Milan ed Atalanta sta regalando spunti molto interessanti. A guidare le operazioni sono attualmente gli orobici, capaci di ribaltare il gol iniziale di Leao grazie alla doppietta di Koopmeiners. A calamitare l’attenzione mediatica, però, sono ancora le polemiche arbitrali.

Sul risultato di 0-0, nella prima frazione di gioco, a far infuriare l’Atalanta è stato un contatto nell’area di rigore rossonera tra Reijnders e De Roon. Il centrocampista nerazzurro, sbilanciato da Reijnders, è poi finito su Gabbia. Episodio che ha lasciato non pochi dubbi ma sul quale sia l’arbitro che il Var hanno deciso di sorvolare, non assegnando il calcio di rigore all’Atalanta. Imbufalito, Gasperini è stato espulso. Al 58′ da segnalare nuove proteste, questa volta lato Milan. L’intervento di Jimenez su Miranchuk, infatti, è stato punito con l’assegnazione di un calcio di rigore a favore dei nerazzurri. Prima di colpire il pallone, infatti, il difensore del Milan ha toccato il ginocchio dell’avversario.

Ad ogni modo, sui social, non sono pochi i commenti contro la direzione di gara dell’arbitro Di Bello. A finire nel mirino della critica, però, è soprattutto l’uso giudicato non equanime del VAR. Ecco una rapida carrellata di commenti sull’argomento:

