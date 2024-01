Mauro-Mourinho, il nuovo siparietto: c’entra il rigore

Dopo le polemiche delle ultime settimane, Massimo Mauro e Josè Mourinho di nuovo a confronto, sul rigore che ha deciso il derby di Coppa Italia

L’episodio del rigore con cui la Lazio ha battuto la Roma, nel derby di Coppa Italia, entra nel dibattito tra Massimo Mauro e Josè Mourinho. Nuovo capitolo tra i due, dopo le recenti polemiche a distanza.

Questa volta, i due si trovano d’accordo, con il commentatore di Mediaset che prima dell’arrivo del portoghese ai microfoni ha definito in questo modo il contatto tra Huijsen e Castellanos: “Orsato è stato costretto a fischiare il rigore dal Var, per quel contatto non sarebbe caduto neanche un canarino”. Per poi rincarare la dose all’arrivo di Mourinho: “Non si può perdere una partita per questo, è un rigore che va contro il tipo di contatti che Orsato non fischia in mezzo al campo”. Questa la replica dell’allenatore romanista: “In Portogallo diciamo che il rigore è la massima pena, come la ghigliottina nella rivoluzione francese, non so se si dica così anche in Italia. Orsato è un arbitro intelligentissimo, a centrocampo su questi contatti lascia giocare, decide di non dare il rigore poi chi sta al monitor decide di chiamarlo. Non dico non sia rigore, ma i giocatori si adattano alla situazione, quando l’arbitro va al monitor vede lo show del giocatore colpito ed è fatta”.