Lazio-Roma, finale da far west: tre gli espulsi

La squadra di Sarri ha sconfitto quella di Mourinho grazie al rigore trasformato da Zaccagni. I biancocelesti volano alle semifinali di Coppa Italia

Tensione altissima nel finale di Lazio-Roma. Si parte da Pedro e si finisce con Mancini.

L’esterno ex Barcellona ha avuto un acceso attibecco proprio con il centrale giallorosso, che voleva il pallone per riprendere il gioco veloce. A sostegno del romanista è sopraggiunto Paredes, a quel punto un furioso Pedro se l’è presa anche con l’argentino – che gli ha messo le mani al collo – beccandosi il secondo giallo.

Allo scadere, in un clima da far west, espulsione anche per Azmoun. Dopo il triplice fischio, Orsato estrae il rosso pure per lo stesso Mancini.