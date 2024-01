Lazio, contatti per Neuhaus: Borussia aperto al prestito | ESCLUSIVO

Ci sarebbe già il gradimento di Sarri per il centrocampista tedesco, non centrale nei piani di Seoane

Anche la Lazio si muove in questa sessione invernale. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, il club di Lotito ha allacciato i contatti per Florian Neuhaus, centrocampista offensivo del Borussia M’Gladbach.

In passato nel mirino del Napoli, il ventiseienne non è centrale nei piani di Seoane. Inoltre il club tedesco è aperto a un prestito con opzione d’acquisto sugli 8-10 milioni di euro. Per Neuhaus ci sarebbe già il gradimento di Maurizio Sarri, insoddisfatto di Kamada.

Ventisette anni il prossimo 16 marzo e autore di 3 gol quest’anno in Bundesliga, Neuhaus potrebbe essere proprio il sostituto del nipponico arrivato a zero l’estate scorsa.