Koopmeiners Deluxe abbatte il Milan: Atalanta in semifinale di Coppa Italia

L’Atalanta sbanca San Siro, ribaltando la sfida con il Milan con la doppietta di Koopmeiners: ora sfida alla Fiorentina per la finale

La Coppa Italia era un obiettivo per l’Atalanta, Gasperini era stato chiaro, per provare a regalarsi un trofeo. E i bergamaschi, con una grande prova, hanno piegato il Milan a San Siro per 2-1, regalandosi l’approdo in semifinale. Sugli scudi Koopmeiners, autore di una doppietta a ribaltare il gol rossonero di Leao.

La prima fase di gara, in realtà, è appannaggio del Diavolo, che gioca con maggior qualità e convinzione. La migliore occasione è per Musah, con Carnesecchi ad alzare in angolo, ma il Milan creerebbe altri presupposti per segnare. L’Atalanta inizia in difficoltà, poi lievita, con il passare del tempo. Dopo la mezz’ora, due grandi opportunità per passare in vantaggio, con un destro alto di Holm al termine di una grande azione e poi un rigore chiesto a gran voce da Gasperini per un fallo su De Roon che impedisce all’olandese il tap in su una sponda di De Ketelaere. Di Bello e il Var non ci sentono, il tecnico protesta furiosamente e viene espulso. Finale di tempo a grandissimo ritmo, una combinazione con Theo Hernandez manda in gol Leao che insacca con un gran destro di prima. Gara in discesa per il Milan? No, perché l’Atalanta mette palla al centro e pareggia, con un gran diagonale incrociato di Koopmeiners. E prima dell’intervallo, Pasalic avrebbe la palla del vantaggio, ma viene murato dalla difesa in ripiegamento disperato.

L’inerzia della partita si sposta nella ripresa a favore dell’Atalanta, Koopmeiners si prende la scena: chiama Maignan al miracolo e poi manda fuori un diagonale di pochissimo. Poi manda all’uno contro uno Miranchuk contro Jimenez con un lancio di 40 metri. Il difensore del Milan tocca palla e gamba in area, Di Bello stavolta concede il rigore, tra le proteste rossonere. Koopmeiners dal dischetto è impeccabile, l’Atalanta ha diverse palle per il 3-1, prima della sofferenza finale. Carnesecchi blinda la vittoria con due grandi parate su Pulisic e Musah, i bergamaschi si regalano la doppia semifinale con la Fiorentina. Il Milan di Pioli, invece, vede sfumare un altro obiettivo stagionale.

MILAN-ATALANTA 1-2 – 45′ Leao (M), 47′ pt, 59′ rig. Koopmeiners (A)