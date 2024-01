Ko in allenamento, UFFICIALE: out contro la Juve

Infortunio pesante che lo costringe a saltare la Juventus, ko con lesione: il comunicato ufficiale

Tornato alla vittoria contro un avversario ostico come la Fiorentina, il Sassuolo è riuscito a risalire la classifica e allontanarsi, seppure per il momento, dalle posizioni a rischio.

I neroverdi ora avranno una nuova partita complicata, la trasferta di Torino contro la Juventus. I bianconeri sono a caccia di rivincita visto che il Sassuolo è l’unico club ad averli battuti in questa stagione. Alessio Dionisi però dovrà fare a meno di un elemento importante della propria rosa. All’allenamento odierno non ha preso parte Jeremy Toljian. Il terzino tedesco ha infatti rimediato una lesione al bicipite femorale sinistro. Impossibile per il giocatore recuperare per la sfida di martedì prossimo contro la squadra di Massimiliano Allegri.

Questo il comunicato ufficiale diramato dal Sassuolo:

“Gli esami strumentali effettuati a Jeremy Toljan hanno evidenziato una lesione del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo”.