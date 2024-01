Inchiesta federale prima della Coppa: la motivazione sconvolge tutti

Caso mediatico in Gabon. Fa discutere la storia di Guelor Kanga Kaku, centrocampista della Stella Rossa di Belgrado e nazionale gabonese

E’ scoppiato un vero e proprio caos in Gabon che ha coinvolto Guelor Kanga, centrocampista che in stagione ha realizzato tre gol e sei assist tra tutte le competizioni. Il centrocampista è finito nel vortice della polemica per il discorso relativo alla sua età: come riportato da republicworld, il giocatore è indagato per falsa identità.

Kanga ha affermato di essere nato nel 1990 ma la madre è deceduta cinque anni prima, nel 1985. Situazione che ha portato la CAF ad aprire un’indagine per fare luce su questa spiacevole vicenda. Ma non finisce qui: sembra infatti che, oltre a non avere trentatré anni, il centrocampista sarebbe nato in Congo. Le indagine faranno ulteriore chiarezza sulla vicenda ma è chiaro che siamo di fronte ad una situazione decisamente delicata. Il Congo è impegnato in Coppa d’Africa dove è inserito nel girone con Marocco, Zambia e Tanzania.