Il tecnico della capolista è una furia: schiaffo e maxi stangata

Stangata dopo quanto accaduto nel tunnel degli spogliatoi con il calciatore preso a schiaffi dal proprio allenatore

Ha dell’incredibile quanto accaduto alla fine del match che vedeva la capolista impegnata contro l’ultima della classe: furioso per il pareggio arrivato nel finale, il tecnico ha preso a schiaffi un proprio calciatore ed è stato stangato dal giudice sportivo.

Palcoscenico di questo episodio è lo stadio Menti di Castellamare di Stabia dove la Juve Stabia, prima nel girone C di Serie C, ha pareggiato 2-2 con il fanalino di coda Monterosi. Un pari maturato nei minuti finali con la squadra ospite che nel recupero riusciva a siglare la rete del 2-2, approfittando anche di una non perfetta gestione di palla dei padroni di casa.

In particolare è stato Bilal Erradi a non seguire alla lettera le indicazioni del proprio tecnico, Guido Pagliuca, che chiedeva di mantenere palla nei pressi della bandierina. Il calciatore delle Vespe, invece, ha preferito una conclusione che non ha portato a nulla, se non a far ripartire l’azione del Monterosi che ha trovato il pareggio.

Serie C, stangata per Pagliuca: schiaffo ad un proprio calciatore

Sarebbe stato proprio Bilal Erradi, anche se nel comunicato del giudice sportivo non si fa accenno al nome del calciatore, la vittima della furia del tecnico della Juve Stabia.

Stando a quanto riportato nel comunicato che accompagna la squalifica, Pagliuca al termine della gara, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, ha tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore, colpendolo con uno schiaffo. Un comportamento che è stato notato e riferito al giudice sportivo che lo ha sanzionato con una squalifica di tre giornate. Una stangata che non è stata ancora più pesante anche perché il giocatore colpito non ha riportato conseguenze.

Pagliuca non è nuovo a comportamenti sopra le righe tanto è vero che soltanto in questa stagione ha già ricevuto in stagione due cartellini rosso, nove ammonizioni per un totale di tre giornate di squalifica.