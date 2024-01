Ha rifiutato il Napoli e firma con la Juve: c’è già la data

No al Napoli per la Juve, c’è già la data dell’affare con il club bianconero. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

Nel giro di pochi mesi si è capovolto il mondo in casa Juventus e Napoli. I bianconeri sono passati dall’incubo penalizzazione e dall’esclusione dalle competizioni europee alla lotta Scudetto. I campioni d’Italia in carica, invece, sono irriconoscibili e dopo Torino sono addirittura sprofondati al nono posto in classifica.

De Laurentiis ha perso Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, passato proprio nella dirigenza della Juve dove sta rilanciando il nuovo corso del club bianconero. Il direttore sportivo ha chiuso il primo colpo del calciomercato invernale, Tiago Djalò, e con Manna e la dirigenza è al lavoro anche in ottica estiva.

Sono infatti numerosi i nomi già finiti sul taccuino della Juventus, uno di questo è quello di Emmanuel Kouadio Kone del Borussia Monchengladbach. Negli ultimi giorni anche il Napoli ha fatto un tentativo per arrivare subito al centrocampista classe 2001.

Calciomercato Juventus, il Napoli a gennaio: Kone dice no e aspetta i bianconeri

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, il Napoli ci ha provato per Kone: tentativo per gennaio che è stato però rispedito al mittente.

Kone avrebbe declinato la proposta degli azzurri per trasferirsi subito in Serie A. Il promettente centrocampista starebbe aspettando la Juve per l’estate. I bianconeri, insieme all’Atletico Madrid, sono in prima fila per la sua firma nel calciomercato estivo. Kone ha un contratto in scadenza nel 2026 ed è valutato almeno 30-35 milioni di euro dal ‘Gladbach.