Fischi, proteste ed espulsione: eliminazione e caos per il Milan

Finisce l’avventura in Coppa Italia per il Milan. La squadra di Stefano Pioli è stata eliminata dall’Atalanta di Gasperini: al fischio finale dell’arbitro succede di tutto

Un’alta eliminazione per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera è fuori dalla Coppa Italia, dopo il ko per 2 a 1 contro l’Atalanta.

I rossoneri erano passati in vantaggio con la rete di Rafa Leao, ma la doppietta di Koopmeiners ha ribaltato tutto. Il Diavolo ha provato l’assalto finale, buttando tanti palloni dentro l’area, ma senza successo. Proprio nell’ultima occasione della partita, la sfera colpisce il braccio di Holm sul colpo di testa di Simic, ma niente rigore. Arrivano così veementi le proteste del Milan, ma l’arbitro fischia la fine della gara.

Una volta terminato il match, diversi giocatori chiedono spiegazioni a Di Bello, che estrae un cartellino rosso per Mirante.

Milan, la Curva Sud fischia la squadra

Il dopo gara è davvero caldo, anche Davide Calabria chiede chiarimenti all’arbitro, prima di recarsi insieme ai compagni sotto la Curva Sud, per il consueto saluto.

Dal settore della tifoseria organizzata, che aveva incitato per tutta la sfida, arrivano così i fischi alla squadra. L’ennesima sconfitta non è andata per nulla giù ai sostenitori rossoneri, che hanno deciso di contestare i propri calciatori. Nessuno escluso.