DIRETTA Coppa Italia, Milan-Atalanta 0-0 | Carnesecchi para su Musah LIVE

Secondo match in programma oggi, il quarto di finale di Coppa Italia Milan-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dal sesto risultato utile consecutivo, il Milan ritrova l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia dopo un mese dalla sconfitta in campionato contro gli orobici. Il tacco magico di Luis Muriel il 9 dicembre ha condannato i rossoneri all’ultima sconfitta stagionale. Oltre al pass per le semifinali, dunque, in ballo c’è anche la voglia di rivalsa dei rossoneri, che furono beffati in pieno recupero.

Ancora in piena emergenza difensiva, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Alessandro Florenzi, infortunatosi domenica scorsa contro l’Empoli. Reduce dal polemico pareggio in casa della Roma, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini proverà a smentire il classico adagio “non c’è due senza tre”. Nelle ultime due edizioni della competizione, infatti, gli orobici sono sempre usciti ai quarti di finale, per mano dell’Inter (l’anno scorso) e della Fiorentina. Calciomercato.it seguirà la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Milan-Atalanta

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Hernández, Jiménez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Jović, Leão. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Mirančuk, Koopmeiners; De Ketelaere. All.: Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.