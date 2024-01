“Deve lasciare la Juve”: cessione in diretta

L’attaccante potrebbe lasciare la formazione bianconera nella finestra di gennaio

Ad poco più di una settimana dall’apertura del calciomercato in Italia, non si sono ancora registrati movimenti da parte della Juventus sul mercato. Il club bianconero potrebbe infatti aggiungere un centrocampista alla rosa di Massimiliano Allegri, confermando allo stesso tempo gli attuali interpreti della mediana.

Uno dei calciatori più discussi in uscita, ad esempio, è Moise Kean. Il centravanti non ha trovato tantissimo spazio in questa stagione, anche a causa dell’elevata concorrenza nell’attacco della Juventus. L’esplosione di Kenan Yildiz, inoltre, potrebbe ridurre ulteriormente le chance dell’italiano di partire dal primo minuto da qui ai prossimi impegni. Del suo futuro ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ribadendo che in questo momento rimane un calciatore bianconero.

Sull’attaccante della Juve, poi, si è soffermato Massimo Caputi nel corso della diretta pomeridiana di TV Play. Il giornalista, ospite della trasmissione ‘The Lunch Dance’, ha prospettato per il ragazzo una cessione per trovare altrove la sua vera dimensione: “Kean è un giocatore dalle potenzialità importanti, ma ancora tutte da dimostrare e dovrebbe andare in un contesto diverso dalla Juventus perché in attacco c’è un po’ di traffico rispetto ad altre posizioni. Kean non può fare titolare in una grande squadra, voglio capire se è un attaccante centrale o esterno o tutti e due”.

Caputi esalta Thiago Motta: “Ecco perché tutti lo vogliono”

Caputi ha poi parlato dell’allenatore del momento, vale a dire Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, al netto dell’eliminazione ai rigori in Coppa Italia con la Fiorentina, sta disputando una grande stagione con il suo Bologna.

Questo il commento del giornalista sull’allenatore rossoblù: “A Bologna ha confermato quanto aveva dimostrato in precedenza, sta facendo un percorso. Si può parlare di un allenatore giovane ma però ha già fatto tante esperienze e diverse grandi squadre lo vogliono perché ha già raggiunto un certo livello. Intanto il Bologna se lo deve godere, sta facendo un ottimo lavoro di tattica e di un gioco di un certo tipo aiutato dalle scelte della società di assicurarsi giovani interessanti”.